Video: Captan momento en que tormenta arranca techo

En redes sociales circula el video que capta el momento exacto en el que un techo de lámina es arrancado con fuerza, por fortuna ninguna persona resultó lesionada.

En las imágenes se ferie que es una negociaciones en el Centro histórico de la ciudad, por la calle Niños Héroes.

El video tiene una duración de apenas 30 segundos, en frente a la cámara pasa un hombre tratándose de resguardar del mal tiempo.

Mañana a través de las autoridades se daría a conocer un recuento de los daños ocasionados por esta inusual tormenta.