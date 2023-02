Video: Cumple medio siglo en la docencia el profesor Ernesto Burgos

Chihuahua, Chih.- El profesor Ernesto Ordóñez Burgos, maestro fundador del CBTIS 122 recibió esta mañana un reconocimiento y homenaje especial dentro de la institución, por sus 50 años como docente activo y en la cual han pasado decenas de generaciones de estudiantes.

Fue a las diez horas de este lunes 13 de febrero, en la explanada del CBTIS 122 dónde el maestro de 73 años de edad, ante directivos, profesores y alumnos agradeció a todos su acompañamiento en este medio siglo en la docencia. Actualmente es maestro de la clase de Español y donde han pasado miles de alumnos por su enseñanza, caracterizandose por su sencillez, buen trato y gran calidad humana.

De la misma manera se develó una placa en su honor a la entrada de una de las aulas con la leyenda "Profesor Ernesto Ordóñez Burgos, 50 años al Servicio de la Educación, maestro fundador de nuestro plantel".

Aquí está toda mi vida, con mis alumnos, me siento muy agradecido a las circunstancias que la vida me permite estar aquí, dijo el profesor al ser entrevistado.

Y agregó, "soy el único fundador que queda. Todavía me falta un ratito más aquí. Mientras siga haciendo mi trabajo con dignidad lo voy hacer. A mí me satisface mi trabajo, no me considero un maestro bueno, sino regular", expresó el docente. Agregó en su mensaje "a los profesores les digo que no es cierto que con sangre las letras entran, eso es una gran mentira. Las letras entran con sonrisas y buenos modos, es muy importante lo social, lo emocional", señaló. La Banda de Guerra del CBTIS 122 entonó marchas de festejó en su honor. Felicidades al profesor Ordóñez!