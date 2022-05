Video: Denuncian maltrato de perros por policías de Aldama

Chihuahua.- Asociaciones rescatistas de animales denunciaron maltrato a perros de la calle por parte de policías del Municipio de Aldama, que presuntamente tienen la orden de capturarlos sin importar que sean lastimados y aunque no estén capacitados.

En un video tomado por la dueña de un can, se aprecia como una unidad de Seguridad Pública Municipal avanza al llevar amarrado con una correa un perro que apenas corre y no alcanza la velocidad del vehículo, además que detrás una cuatrimoto, son aparentemente cuatro agentes para un animal.

Según comentaron las rescatistas denunciantes, esta disposición para recoger a todos los perros callejeros es del alcalde, Miguel Rubio Castillo, pero en lugar de llamar al Centro Antirrábico o a los elementos de bomberos a su cargo, que tienen unidad y personal capacitado con equipo, pidió a sus policías municipales y este es el resultado.

De acuerdo con el Artículo 9, capítulo XXXI de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua: Capturar animales en la vía pública para utilizarlos de cualquier forma que implique maltrato, lesión, provocar dolor o alguna otra circunstancia que afecte el bienestar del animal.

Es por ello, que este tipo de acción, es una clara violación a la ley y evidente maltrato a los animales.

“Hay gente capacitada para recoger a los perros. Sabemos que algunos son problemáticos o agresivos. No estamos en contra de que dejen de estar en la calle. Pero ¿Qué tienen que hacer los policías si no están capacitados? Así deberían de ser con los malandros pero les tiene miedo porque si se defiende y los pobres perros no que coraje”, manifestaron en redes sociales por este y otros casos.

Han sido varias denuncias desde principios de semana, donde argumentan lastiman a los perros al intentar atraparlos, los golpean, el animal se defiende o llora, pero la situación no ha mejorado sino empeorado, razón por la que varios grupos rescatistas están hartos de que no se respete la ley.