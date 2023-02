Video: Dice Selena Gomez que cambio en su físico es por medicamento

Ciudad de México.- Selena Gomez aclaró que los recientes cambios físicos que ha tenido se deben a una medicación que tiene contra el lupus que enfrenta desde 2015.

A través de un video emitido en su cuenta de TikTok, en la que acumula 45 millones de seguidores, Gomez explicó sobre los efectos de estos fármacos en su apariencia.

"Cuando la tomo, tiendo a retener muchos líquidos, y eso sucede constantemente. Cuando dejo de tomarla, pierdo peso".

"Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mi medicación es importante y creo que es la que me ayuda", dijo.

La cantante fue criticada por cambios de peso durante la gala de los Globos de Oro, en la que fue nominada a mejor actriz televisiva en una serie musical o de comedia por su papel en la serie de Disney+ Solo Asesinatos en el Edificio.

"Quiero apoyar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias.

"No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso", añadió.

La intérprete de "Who Says" ya ha encarado las críticas hacia su cuerpo en otras ocasiones, como en 2022, en otra emisión en directo en TikTok, afirmó que no le importaba su peso porque la gente se queja de eso de todos modos.

Se desprende de Disney

En los últimos días formó parte de la portada del especial anual sobre nuevos talentos de Hollywood de Vanity Fair, donde comparte portada con actores como Ana de Armas, Austin Butler o Regé-Jean Page

En la entrevista para ese número, Gomez ha confesado no sentirse avergonzada por su pasado como chica Disney, pero sí que quiere dejar de lado esos años.

"He trabajado muy duro para encontrar mi propio camino. No quiero ser quien era. Quiero ser quien soy ahora".

También estrenó el documental en Apple TV: Selena Gomez: Mi mente y yo, que muestra su lado más vulnerable y humano, sin filtros, cómo fue su diagnóstico de bipolaridad, lupus o ansiedad, y que ha grabado a lo largo de cuatro años, entre 2016 y 2020.