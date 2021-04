Video: Es un abuso de autoridad, dice abogado por disparos en Palestina

Your browser does not support HTML5 video.

Como se informó previsamente un agente de la Policía Municipal respondió con su arma de porte, a lo que consideró como una amenaza por parte del tripulante de una camioneta pick up de color rojo de modelo reciente.

El abogado identificado como Adolfo Baca Magaña calificó como un abuso de autoridad lo ocurrido, y aunque solicitó el informe le pidieron que fuera a la instancia correspondiente.

Los hechos ocurrieron muy cerca del cruce de las calles Palestina y Fuerza Aérea, donde reportaron que un individuo habría amenazado a un oficial polipreventivo con un arma de fuego, por lo que el agente disparó contra la persona.

Las autoridades acordonaron el área para recolectar evidencias.