Video: Estimulan las nubes

Chihuahua, Chih.- Sobre unas nubes oscuras que lucieron ayer en el cielo de Chihuahua, Martín Máynez Chavarría, responsable de la operación de reactivos; roció a través de un equipo de aspersión, un total de 100 litros de yoduro de plata, con la esperanza de propiciar las lluvias en diferentes municipios del estado.

El piloto Guillermo Amaury Estrella Pardo y el copiloto Francisco Menes Torres, ambos con el cargo de capitán segundo de la Fuerza Aérea Piloto Aviador, fueron los encargados de tripular la aeronave King Air 350i, en un ambiente lleno de turbulencias, las cuales eran normales para ellos, debido a que, ya están acostumbrados a realizar este tipo de viajes.

Al estar por los cielos y al alcanzar una latitud de 15 mil 500 a 18 mil pies, se pudo adentrar en una nube para posteriormente soltar el líquido, cuya fórmula química es AGH.

En el momento de ingresar entre la nubosidad, lo que se ve, es prácticamente nada, pero ese, es el tiempo perfecto para iniciar con la estimulación de lluvias.

“En un avión comercial lo que se busca es que los pasajeros no tengan turbulencia, e incluso, cuando vamos en un avión de ese tipo, el piloto tiene que cambiar los niveles del vuelo y aquí no; si te fijas, (señala el paisaje), ya estamos dentro de la nube, no tenemos horizonte y no vemos ni la tierra ni el cielo; entonces no sabemos realmente en que posición está el avión; lo que nos queda, es confiar en los instrumentos”, expresó el piloto.

Uno de los artefactos claves, es el horizonte artificial, el cual emplea un giróscopo de tres grados de libertad, siendo el eje del rotor perpendicular a la superficie de la tierra; es así como se sabe la actitud del avión ultraligero tanto en tierra como en vuelo.

Basándose en ese instrumento, el teniente de la Fuerza Aérea Electrónica de Aviación (FAEA), Carlos Narváez Arcos, quien va en medio del piloto y del copiloto, es quien le da la señal a Martín Máynez para que deje fluir el yoduro de plata.

En este séptimo viaje, el cual tuvo una duración de dos horas, el proceso se realizó en repetidas ocasiones hasta lograr esparcir un total de 100 litros de este químico en tres municipios: Guerrero, Bocoyna y Carichí, en donde, casi de forma instantánea se pudieron apreciar las precipitaciones.

“Ya cayeron las primeras gotas de lluvia”, expresó otro de los integrantes de la tripulación. Aunque el agua empieza a caer rápidamente, no se sabe con exactitud cuanto durará, ya que, esto depende de que tan cargada esté la nube.

El proyecto, contempla abarcar un polígono en los que se encuentran: Guerrero, Cusihuiriachi, San Francisco de Borja, Satevó, Rosario, Carichí, El Tule, Guachochi, Balleza, Bocoyna, Huejotitlán, Santa Bárbara, Matamoros, Ocampo, San Bernardo, Guanacevi, Nonoava y San Francisco del Oro.

La ubicación de esta zona, fue planeada de forma estratégica para que llegue a la cuenca alta y media del Río Conchos, la cual da vida y sustento económico a la región centro-sur y este del estado.

En el polígono se ubican cuatro presas importantes que son “La Boquilla”, que tiene una captación de 2 mil 846 millones de metros cúbicos; la “Francisco I. Madero”, con 333 millones de metros cúbicos, “Luis L. León” con 284.284 millones de metros cúbicos y la “San Gabriel”, en Durango, con una captación de 245 millones de metros cúbicos.

Para la estimulación de este año, el polígono tiene un largo de 315 kilómetros, un ancho de 63.5 kilómetros y una superficie de 2 millones de hectáreas.

“Este es el séptimo vuelo, todo salió con éxito; se pretende que sean un total de 20, es decir, 13 más, esto con la finalidad de colaborar con los ganaderos y los agricultores y de esta manera, agregar un poco más de agua a las presas y abatir un poco la sequía”, expresó el coordinador de proyectos, Eduardo Luis Prieto Valles.

El primer vuelo inició el 16 de junio y estos fueron suspendidos el pasado dos de julio, debido a la situación hídrica que vivió Nuevo León requirió de la estimulación en esa zona, sin embargo, se espera que continúen por lo menos hasta el mes de septiembre.

Al final de la ejecución del proyecto en el 2021, las presas dentro del área de influencia registraron 798,640,000 de m3, según los datos proporcionados por Conagua.

Lo anterior significó un incremento del 20 por ciento en el almacenamiento, desde el inicio al final de las operaciones de estimulación.

El proceso de lluvia moderna prácticamente arrancó desde el año de 1947 con el descubrimiento de la molécula de yoduro de plata, como núcleo de condensación para detonar el proceso de precipitación en las nubes.

Este bombardeo inicia al liberar las moléculas de yoduro de plata en la nube y su estructura molecular hace que se posen en ella los cristales de hielo, liberando energía que empuja la fusión de otros cristales en reacción desencadenante para formar una gota y miles más, iniciando una precipitación.