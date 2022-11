Video: Exhiben pésimas construcciones en Bosques Boreales

El Diario El Diario El Diario El Diario

Chihuahua, Chih.- Pisos huecos, sanitarios y regaderas mal puestas, filtración de agua en paredes y ventanas, así como la explosión de algunos medidores de luz debido a su mala instalación, es lo que un grupo de alrededor de 30 vecinos han denunciado sobre la “pésima construcción” de sus viviendas ubicadas en Bosques Boreales Etapa Uno, en la Zona Reliz.

A pesar de que la desarrolladora Mykonos ofrece “innovación, vanguardia, confort y seguridad” en su página oficial, las evidencias muestran lo contrario, pues las casas aparecen inundadas, con moho y daños eléctricos.

De acuerdo con el testimonio de una de las afectadas quien prefirió omitir su nombre por cuestiones de seguridad, Víctor Derma, director de la empresa, no ha querido responder por los daños estructurales de las viviendas.

"Sebastián Hernández es el subordinado; él se supone que debe de atender las quejas, pero no está capacitado para ello; Víctor ya nos dijo que si queremos denunciar ante la Profeco pues que lo hagamos, pero que él no va a atender”.

El rango de precios de estas viviendas van desde los 2 millones 469 mil 600 pesos hasta los 2 millones 639 mil 600.

“Una compra su casa con mucho esfuerzo y cuando la adquirimos creemos que ésta va a cumplir con todos los estándares de calidad pero en realidad no es así. La última vez que les solicité que me impermeabilizarán nada más cubrieron los techos pero los lados no y me dijeron que hiciera lo que quisiera entonces pues yo tuve que cubrir muchos gastos por que mi casa no está funcionando”, expresó una de las residentes.

El dinero que se ha tenido que invertir en reparaciones ha ascendido de forma considerable puesto que, según con lo referido por algunos de los vecinos, ellos no sólo han tenido que pagar los daños ocasionados por la mala construcción, sino que además han tenido que comprar muebles nuevos debido a que los que tenían se han humedecido y se han echado a perder.

“Las paredes se me dañaron, la duela se me mojó. Total que, en estos dos años no he dejado de tener polvo y trabajadores todo el tiempo. A algunos vecinos ya les explotaron los medidores entonces ya no sólo son daños de costos sino que también la vida de las personas y el patrimonio están de por medio”.

En uno de los casos, el moho que produjo la humedad le generó a una de las habitantes una infección muy fuerte y extraña debido eso.

Además, de acuerdo con las personas entrevistadas, hace poco también se cayó una barda la cual casi hiere a un niño pequeño.