Video: Exigen despido de funcionaria estatal

Decenas de empleados de la Secretaría de Salud, se manifestaron afuera de las instalaciones, para exigir la destitución de la sub directora de recursos humanos Claudia Guadalupe Muro.

Desde ayer por la tarde se comentó que más de 100 Sindicalizados harían paro laboral ,así mismo tomarían las instalaciones .

Hoy por la mañana los inconformes se manifestaron en las afuera de la Secretaría de Salud ubicada en las calles Tercera entre Aldama y Ojinaga del centro de la ciudad .

Cabe señalar que líder Sindical Pablo Serna, comentó que no han efectuado el bono por asistencia de todo el año, ni el pago de retroactivo, el cual desde la quincena pasada fue prometido ,asimismo tomaron el departamento de recursos humanos,hasta no llegar a una mesa de diálogo.