Video: Exigen justicia por desaparición de taxista

Chihuahua.- A dos años de su desaparición, familiares y conocidos del taxista Álvaro Núñez se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia, pues asegura que no hay avances en las investigaciones por parte de la fiscalía.

Adela Olivas, esposa de Álvaro, comentó que las indagatorias no muestran avance y desde hace más de ocho meses se dejaron de realizar los rastreos.

Cabe señalar que días después de que se dio a conocer la desaparición de Álvaro, el gobernador Javier Corral Jurado se comprometió con la esposa a esclarecer el caso, sin embargo, no existen resultados.