Video: Impacta camión a dos vehículos en el km 184 a Delicias

Aparatoso accidente en la carretera a Delicias en el kilómetro 184 deja cuantiosos daños materiales; afortunadamente no hubo pérdidas humanas.

El hecho se registró luego se que un tráiler de la marca Kenworth de la empresa TCR con número económico 05 se encontraba estacionado sobre el carril derecho, por lo que al menos dos automóviles detuvieron su marcha. Sin embargo una troca de tonelada no logró frenar a tiempo y se impactó contra los automotores.

El pesado camión que transportaba melón y sandía con destino a la ciudad de Meoqui logró esquivar varios vehículos, sin embargo impactó por la parte posteriormente una camioneta Pointer blanca.

Así mismo una camioneta Town & Country de color gris de una empresa telefónica, la cual fue proyectada contra la pesada unidad que se encontraban obstruyendo la carretera y quedando el camión de carga en un barranco.

A pesar de lo aparatoso y los cuantiosos daños materiales que dejó el accidente no hubo pérdidas humanas que lamentar.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron del corquis correspondiente para deslindar responsabilidades, asimismo abanderaron el percance para evitar.um accidente mayor