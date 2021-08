Video: Incendio en iglesia habría sido provocado

El fiscal de la zona centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, comentó que una de las líneas de investigación sobre el incendio del templo Reyna de la Paz, es que el fuego habría sido provocado, por lo que están a la espera de una serie de peritajes que saldrán en estos días.

“Podríamos confirmar que fue provocado y ver si coincide con la investigación de campo en efecto de que dichas personas que tenemos serían los imputados”, comentó.

Ubicada en la calle Isla San Vicente, en la colonia Punta Oriente, el templo fue consumido por las llamas el 27 de julio, por lo cual el párroco encargado presentó una respectiva denuncia el día 28, fecha desde la cual iniciaron las investigaciones.

De acuerdo al titular de la zona centro, comentó que están a la espera de algunos asuntos periciales, con los cuales pudieran lograr la detención de él o los presuntos responsables de este incendio.

Jiménez Armendáriz comentó que fue el propio párroco del templo Reyna de la Paz el que interpuso la denuncia, aclarando que los daños por incendio se siguen por oficio, por lo que incluso no era necesario una denuncia como tal para iniciar la investigación.

“La descomposición social es sorprendente, vas y quemas una iglesia esto es de plano. Hay delitos de lucro, de avaricia como es el robo, el fraude, el abuso de confianza y hay delitos que no sé si sean de odio o ya no sé, causan un deterioro y no te benefician en nada, en una iglesia yo considero que es muy ofensivo, sea cual sea la iglesia”, citó.