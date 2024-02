Video: Inicia campaña de donación de sangre

Chihuahua.- La campaña de Donación Altruista de Sangre y actividades a favor del cuidado de la salud inició esta mañana en las instalaciones del Museo Sebastián antes Casa Siglo XIX ubicado en la avenida Juárez y Sexta #601 en el Centro de la Ciudad (frente a la Plaza Merino) a la cual están invitados todos los ciudadanos que decidan participar en esta noble actividad.

Esta campaña de la Comisión de Salud está coordinada con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) y representa una actividad relevante debido a que en Chihuahua se cuenta con un Banco de Sangre en donde se reciben las donaciones sanguíneas en beneficio de personas afectadas en su salud.

La donación altruista de sangre es un regalo de vida porque aumenta la esperanza de vida para personas accidentadas y con enfermedades graves. Con 450 mililitros de sangre, se pueden salvar hasta tres vidas y al donante le sirve para saber el estado de su salud, mencionó la regidora.

Los requisitos para ser donador son los siguientes: sentirse bien de salud, tener de 18 a 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, puede desayunar sin grasas y donar inmediatamente; si desayunas alimentos con grasas donar cuatro horas después de la ingesta; no mostrar signos de intoxicación por alcohol y/o drogas; en los 12 últimos meses no haberse realizado tatuajes, acupuntura o microblading; en los últimos seis meses no haber tenido cirugía, parto o cesárea; no estar en periodo de embarazo o lactancia; no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad y presentar identificación oficial vigente.

La campaña estará todo el día hasta las 3:00 de la tarde, donde también se dará un refrigerio para recuperar energía a los donadores.