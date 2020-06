Video: 'La chota mata y el tránsito viola'; marchan por Giovanni

El Diario

Chihuahua.- Con consignas como “la chota mata y el tránsito viola”, “No me cuida la Policía, me cuidan mis amigas”, “ Giovanni no murió la chota lo mató”, arrancó la manifestación en contra de la brutalidad policiaca y para exigir justicia por Giovanni Lopez.

El contingente de medio centenar de personas que se dirigen al Palacio de Gobierno y posteriormente al Ayuntamiento municipal recorre la Avenida Universidad gritando consignas para posteriormente llevar a cabo un mitin.