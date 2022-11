Video: Llora Platanito... ¡no soy un asesino!

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como 'Platanito', volvió a hablar del chiste que hizo sobre el caso de Debanhi Escobar durante un show, diciendo que existe la posibilidad de que quieran meterlo a la cárcel.

Durante un show que Platanito ofreció en Montreal, Canadá, donde al borde de las lágrimas habló sobre la polémica referente a Debanhi.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el comediante dedicó su reciente presentación a su esposa, indicando que ha sido su apoyo frente al escándalo.

"Estoy pasando por una situación muy cabrona en las redes sociales, esta noche quiero dedicar este show, en especial, a mi esposa que viene conmigo día y noche, está apoyándome día y noche, diciéndome 'cabrón tu eres un buen hombre, no eres un culero'".

Mientras recibía los aplausos por sincerarse sobre la polémica, Platanito comentó que su única intención era "darle la vuelta a toda la pinche mierda que estamos viviendo en el mundo, yo no me burlo de la muerte de nadie".

Asimismo, el cómico dijo que quiere que el Gobierno haga su trabajo, por lo que cuestionó el hecho de que se le quiera en la cárcel por un chiste.

"Yo soy comediante, no soy un asesino, ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es que el pinche Gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables. Ustedes no lo saben pero están así, de querer meterme a la cárcel ¿yo por qué güey? Yo no la maté, nada más hice un pinche chiste", concluyó Platanito.