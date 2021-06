Video: Madre pide ayuda para encontrar a su hijo, chofer de Didi

Your browser does not support HTML5 video.

Chihuahua.- Claudia, madre de Diego Otamendi Lozoya, quien desapareció el pasado 27 de junio del presente año, mientras laboraba como chofer de Didi, solicitó por medio de un video ayuda con la ciudadanía para dar con el paradero del joven.

Al momento de su desaparición, conducía un vehículo Aveo Chevrolet de color gris, con placas de circulación ENH1990.

Fue alrededor de las 17:30 horas de ese domingo cuando salió de su casa y desde entonces no ha regresado, ni han tenido información sobre su paradero.

Por medio de la agrupación Justicia Para Nuestras Hijas, es como se ha podido hacer la familia de Diego de un acompañamiento y asesoría legal.

“Diego, te estoy buscando hijo, te estamos buscando toda la familia y te estamos esperando, te estamos esperando aquí para que regreses”, comentó la afligida madre en el video que compartieron en redes sociales.

Catalogaron a Diego como un hombre responsable y un buen hijo, el cual nunca se había desaparecido, al momento de pedir apoyo a la ciudadanía para que en caso de tener información oficial, la haga llegar al número de Justicia para nuestras Hijas en el teléfono 6144133535.