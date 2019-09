Video: Mega fuga de agua en Quinta Versalles

Chihuahua.- Una mega fuga de agua se registra sobre la calle Club de Leones del fraccionamiento Quintas Versalles, denunciaron los vecinos del sector, quienes piden a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento solución a dicho problema porque no se repara bien.

El presidente del Comité de Vecinos de mencionado Fraccionamiento, Ever Vega, comentó que ya han acudido varias veces a reparar la fuga, pero al parecer la tubería no soporta la presión porque al pasar un tiempo vuelve aparecer.

Agregó que como es una pendiente, da mal aspecto al fraccionamiento debido a que arrastra tierra, además el pavimento se ha deteriorado por el mismo problema, a pesar de que colocaron un válvula de escape.