Video: No hay proyecto ejecutivo para el Relleno Sanitario, Castrejón

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El diputado Oscar Castrejón de Morena, aseguró que el municipio no cuenta con un proyecto ejecutivo del relleno sanitario, lo cual, dijo, se puede constatar en la documentación que emitió el Instituto Estatal Electoral.

“No hay proyecto ejecutivo del relleno sanitario, y si no hay proyecto no podemos pedir un préstamo porque no sabemos cuánto va a cobrar”.

El legislador cuestionó el hecho de que el supuesto proyecto ejecutivo lo realizaran cuatro universidades, como lo anunciaron las autoridades del municipio, sin embargo, ni los contratos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ni La Salle, cuentan con las firmas de los apoderados legales.

“De la Universidad Autónoma de Chihuahua lo firma, alguien sin autoridad moral que es el ex rector Luis Fierro”, criticó el morenista, quien detalló que en el caso la cuarta institución contratada, el Tecnológico de Monterrey, no se especifica cuánto le van a pagar”.

Inconforme por la resolución adversa por parte del IEE y el TEE para la organización de una consulta a la ciudadanía respecto del endeudamiento de 5 millones de pesos que representa el nuevo relleno sanitario, dijo que llevará el caso a la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral de Guadalajara.