Video: 'No voy a permitir que ningún pendejo me diga lacayo'

El diputado morenista Gustavo De la Rosa Hickerson llamó tramposo al diputado Francisco Sánchez y arremetió contra él debido a que cambió su discurso.

"Yo nunca he sido lacayo y no voy a permitir que ningún pendejo me venga a decir que soy lacayo", expresó De la Rosa, quien se disculpó tras el llamado al orden y respeto por parte de la presidencia del Congreso.

"El discurso que presentó el compañero Sánchez es totalmente diferente a lo que envió para autorización", expresó el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, acusándolo de ser tramposo.

Parte del discurso del diputado de Movimiento Ciudadano fue: “Hoy toda la artillería del populismo está enfocada en asfixiar al INE y al poder Judicial, pero resistirán porque en México no están solos, el último bastión constitucional, no están solos. Millones de mexicanos respaldamos a nuestros magistrados, sabemos que peligran sus vidas, sabemos que han sido exhibidos desde su púlpito mañanero para que sus huestes de lacayos asolen y amedrentan como meros gangsters a quienes no piensan como él. Desde Chihuahua aplastaremos al Plan B”, señaló.