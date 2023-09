Video: Piden justicia por asesinato de Mireya

Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Esta mañana integrantes de diversos colectivos defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ+, realizaron u a manifestación a las afueras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para exigir justicia por el transfeminicidio de la activista Mireya Rodríguez Lemus el dos de septiembre de 2020.

Esta mujer fue asesinada presuntamente por Iván Arturo G.P., quien tras ser detenido fue puesto en libertad por los jueces Lucero Anaid Moreno, Aram Delgado y Ricardo Marquez.

'El estado te falló nosotras no, justicia para Mireya", "Corte Interamericana de Derechos Humanos ayúdanos, en Chihuahua se nos mata y no hay justicia" y "No estamos todas nos falta Mireya", fueron algunas de las consignas que pudieron leerse en las pancartas que cargaron algunos de los asistentes.

Además, colocaron un ataúd y un escenario en donde pusieron zapatos de tacón y unas manches que representaban la sangre derramada.

De igual forma, las activistas pusieron cuatro piñatas una del asesino y otras tres de los jueces.

Ivàn Arturo, había sido acusado por homicidio agravada por razón de género y robo con penalidad agravada y aunque a este se le dictó la prisión preventiva por dos años como medida cautelar pero fue puesto en libertad esto pese a que él tenía el auto de la víctima y lo vendió.