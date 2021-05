Video: 'Revientan' vivienda en el Cerro de la Cruz

Your browser does not support HTML5 video.

Elementos de la Fiscalía General del Estado efectuaron un operativo que se trató de un cateo de una vivienda de laa calles 70 y Mina de la colonia Cerro de la Cruz.

Fue esta noche cuando los uniformados de la agencia Estatal de Investigación acudieron al cruce mencionado donde se colocaron las unidades.

Vecinos de la zona indicaron que los policías ingresaron a la casa habitación para asegurar varias objetos algunos con las características de armas de fuego .

El suceso generó gran expectacion a la vez temor, así mismo se desconoce el motivo o causas de dicho cateo o si se encuentren personas detenidas, y si se trata de aseguramiento de armas.