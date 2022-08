Video: Roban ladrones escuela primaria frente a cámaras

Frente a las cámaras conectadas al programa “Escuela Segura 24 horas” la escuela primaria Carla Herrera, de la colonia Sol de Oriente fue robada y vandalizada durante la madrugada, lo que dejó pérdidas por hasta 10 mil pesos, denunció la comunidad estudiantil.

Según detallaron tanto padres de familia como maestros de este plantel educativo, los robos han sido cosa común desde hace años, sobre todo antes y durante la pandemia, por lo que con el fin de inhibir este tipo de delito se invirtió, a través de las cuotas voluntarias de los padres, en un equipo de vigilancia que posteriormente se conectó al programa “Escuela Segura 24 horas”, de la Policía Municipal.

No obstante esto no ha logrado tener los resultados que se esperaban, pues nuevamente hace algunos días tres sujetos ingresaron a la institución educativa, cortaron el cableado de dos cámaras, pero dejaron funcionando dos más de ellas, no obstante los ladrones captados por el sistema de vigilancia tuvieron la oportunidad de sustraer hasta cinco motores de los aires acondicionados y diverso cableado.

“El 9 y el 10 del mes fue cuando se meten a la escuela y roban el cableado de dos lámparas exteriores, por lo que soldamos todas las demás lámparas y las tapas que están en el suelo. Esta semana llegamos y encontramos el cable del internet cortado, el cable de las cámaras, y nos damos cuenta que nos dejaron cinco salones sin motores sin aire, y dos salas de salones sin cableado, se lo robaron”, detalló personal de la institución.

Los padres mostraron el video en el que los ladrones son captados, sin embargo señalaron que hasta el momento tras las denuncias y peticiones no hay tampoco detenidos.

Para los padres resulta extraño que si bien las cámaras captaron a los ladrones e incluso sonó el sistema de alarmas que los haría huir posteriormente; ni en el transcurso en el que dos de ellas dejaron de funcionar, ni en el que se hizo sonar la alarma hubo presencia policiaca, manifestaron.

Luego de que los robos los hayan dejado desde 2021 incluso sin ventanas ni rejas y sin cableado, reparaciones que han tenido que subsanar los padres de familia y que poco a poco se han ido recuperando, sin embargo para la comunidad estudiantil es decepcionante que las cuotas que se pretende sirvan para resanar los techos, pintar o invertir en pro de los estudiantes, estas se aplican en recuperarse de los constantes atracos, que presuntamente dejarían de tener lugar a través de este programa.

Por lo anterior tanto padres como docentes y directivos realizaron la petición a las autoridades para comprometerse con la vigilancia de esta escuela, en la que han dejado a los salones sin aire acondicionado, por lo que esperan que el clima no requiera de su utilización, pero que representará un nuevo gasto para la temporada.

