Video: Suplica ayuda madre chihuahuense para salvar a su hija aún en el vientre

Chihuahua.- Julietta aún no nace pero requiere de una cirugía fetal que podría cambiar su calidad de vida de manera significativa. Con 27 semanas de gestación, esta diagnosticada con espina bífida e hidrocefalia, y si la operación no se concreta en los siguientes días su futuro es incierto.

A lo largo del embarazo, su madre, Yessenia Romero – originaria del municipio de Cuauhtémoc – ha soportado exámenes médicos, tratamientos, tocado puertas y realizado actividades para cubrir los gastos que eso ha generado, porque está dispuesta a luchar por sacar adelante a la bebé que lleva en su vientre.

“Voy agotar cada una de las posibilidades para que mi hija nazca bien”, comenta.

Esos esfuerzos la han llevado hasta la ciudad de Querétaro donde se encuentra el único cirujano fetal capaz de realizar la intervención necesaria. Pero la cirugía tiene un costo de 200 mil pesos, y ella no posee los recursos para afrontarlo. Por eso pide el apoyo de la comunidad.

“La solución es operarla en esta semana de gestación en la que me encuentro y no cuento con el dinero completo, me urge conseguirlo, les pido con todo mi corazón que me apoyen con las actividades que estoy haciendo. Necesito juntar ese dinero para que mi hija tenga un buen pronóstico de vida si no es operada en mi vientre ella nacerá con su columna expuesta y su hidrocefalia se complicará y vivirá paralitica y con incontinencia más la hidrocefalia.”

En mayo de este año cuando Yessenia Romero supo que estaba embarazada, su felicidad no conoció límites. La buena noticia era una bendición del cielo.

Pero pronto vinieron las complicaciones, una amenaza de aborto y otros síntomas preocupantes que le hicieron extremar los cuidados para preservar la vida que llevaba en su vientre.

“Yo quiero a mi hijo para traerlo a mi casa, para cuidar de él y amarlo siempre. Yo no quiero a mi hijo para luego buscarle un lugar en donde enterrarlo”, escribió en junio en su red social y el bebé se aferró a la vida.

En principio pensaban que se trataba de un varón pero más adelante los exámenes determinaron que gestaba a una niña, a la que ella nombró Julietta.

Las siguientes semanas de embarazo fueron igualmente difíciles, acompañadas de una noticia que le cambio la vida: la pequeña fue diagnosticada con hidrocefalia.

Pero el dictamen médico no la desalentó.

“Cuando supimos que Julietta venía en camino sin duda fue una sorpresa. Cuando mi salud se comenzó a ver comprometida buscamos con uno y otro doctor el por qué, y cuando supimos el diagnóstico de los médicos nuestra vida cambio por completo. Al ver el riesgo de ambas decidimos dejarlo en manos de Dios y no detener el embarazo”, contó.

De acuerdo a Yesenia tanto ha luchado Julietta por vivir que lo menos que puede hacer ella es retomar fuerzas y buscar la forma de que su hija nazca y poderle evitar cualquier secuela.

Desde Querétaro comenta ““Vine con mi fe puesta en Dios y Dios nos prueba una vez más. La cirugía que Julietta necesita sale en un poco más de $200 mil pesos, porqué el diagnostico cambio, su hidrocefalia es a consecuencia de que sufre también espina bífida e incluso ya perdió movilidad en una de sus piernitas”.

Con la fe puesta en un mejor mañana, Yessenia afirma: “Voy agotar cada una de las posibilidades para que mi hija nazca bien y si no lo logro voy a buscarle el tratamiento en cuanto nazca pero no voy a parar hasta que ella este bien. Ya hemos luchado durante 27 semanas y no nos vamos a rendir. Dios va hacer la obra en Julietta.

Julietta y su madre reciben donaciones recibiendo donaciones en el número de tarjeta 5204 1655 1594 9190, del banco Banamex, a nombre de Yesenia Millán Banda.