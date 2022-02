Video: Terreno genera conflicto entre Pensiones y vecinos

Chihuahua. – Vecinos del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado, protestaron luego de que Jorge Alberto Rodríguez Meléndez, coordinador del departamento jurídicos de Pensiones, acudiera con maquinaria a tumbar los postes colocados para cercar un predio que se protegió para evitar mayor intervención de invasores.

“Empezamos a montar postes en el terreno que colinda con nuestro municipio, para evitar que las personas que invadieron los domicilios, también invadieran estos terrenos, que quedaban libres, son propiedad de Pensiones Civiles del Estado y estaban destinados para un lote comercial que nunca se hizo”, comentó Lizeth Jasso, vecina que no considera justa la situación en contra de quienes pagaron sus casas de manera efectiva y al precio pactado desde un inicio.

Detalló que desde hace tres años se le notificó a Jorge Alvarado, anterior director del departamento jurídico de Pensiones, que la medida se tomaba con el fin de garantizar la posesión de esos terrenos y a su vez el pago que realizaron por sus viviendas y subir la plusvalía que perdió por la problemática de la invasión, y el funcionario se comprometió a que mientras no se resolviera el desalojo de los invasores, el predio podría continuar de esta manera.

“Cualquier cosa que quieran hacer en contra de los invasores, salen como doscientas personas no sé de dónde, más de 500 personas no sé de dónde; apedrean a las autoridades, les quiebran los vidrios a las patrullas. La policía ni el gobierno no figuran aquí como una autoridad, aquí la autoridad son los vecinos invasores”, externó.

Con una máquina de desmonte se retiraron los postes, bajo el resguardo de la fuerza pública compuesta de policías municipales y la inconformidad de vecinos legales, quienes refieren que casi a diario hay reportes de pleitos familiares, riñas y hasta depósito de cadáveres en el entorno que ellos desde un inicio visualizaron como familiar.

A nombre de los afectados, Jasso consideró que las autoridades estatales y Pensiones Civiles se ensañan con quienes han hecho las cosas de manera legal, y en cambio, son permisivos y pasivos con quienes tomaron para su propiedad casas sobre las cuales no tenían derechos.