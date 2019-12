Video: Toman escuela por falta de servicios

Padres de familia tomaron las instalaciones educativas de la escuela primaria José Martínez Estrada por falta de servicios.

Los manifestantes colocaron candados en la puerta y negaron el acceso a los maestros y directivos por ya que cometan no tiene los servicios necesarios como Agua ,luz entre otras problemáticas.

Con cartulinas pidiendo la destitución del Director

Cabe señalar que Juan Carlos Robles Garcia ya que comentaron no cumplir con los acuerdos así mismo no dar soluciones a las peticiones .

Así mismo también se le señala de un niño el cual tuvo un problema y lo dejaron afuera de los salones bajo la lluvia por lo tanto se enfermó.

Al lugar acudieron supervisores de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) quienes dialogaron con los inconformes para llegar a una solución .