Video: Víctima relata ataque de Jaguar

Chihuahua.- Armando Flores, trabajador de la construcción atacado el día de ayer por un jaguar ya fue dado de alta del hospital, donde le realizaron varias curaciones, por lo que desde su casa narró para El Diario los momentos de pánico que vivió al ser atacado por el felino.

Flores tenía una semana laborando en el lugar, donde además de la barda el día de ayer instalarían una malla eléctrica, fue en este momento cuando el colocaba el estuco, sin embargo el animal ya había “escarbado” en la inclinación del cerro que hay detrás de los domicilios, por lo que logró escapar, por tercera vez, según han documentado vecinos, pero esta vez para atacarlo.

“Uno de los trabajadores me gritó: “Cuidado”, ¿cuidado por qué?, pensé, cuando me bajé del andamio en el que andaba, brinqué y cuando caí me brincó el animal y me cayó en el lomo. Me levanté y me volvió a caer, estuve forcejeando con él y no podía levantarme. Hasta que con todas mis fuerzas me levanté y lo arrastré, me lo llevé “pellizcado en el lomo”, comentó.

Luego de que alcanzara a levantarse y correr entró al domicilio, donde, señala, había unas escaleras que bajó con el jaguar en la espalda. “A la mitad de los escalones lo sacudí y lo aventé a chingar su madre. Lo aventé y se cayó el animal, rodó para abajo y medio se atarantó y salí corriendo. Pero no hallaba donde meterme”, añadió.

Luego de esto salió de la casa y se subió a una camioneta, donde el jaguar alcanzó a morderlo de nueva cuenta en el brazo, y mientras él intentaba desprender las fuertes quijadas y sacar los colmillos de su brazo llegó la dueña del felino quien logró que lo desprendiera.

Flores desaprobó desde su punto de vista personal que se tengan estos animales como mascotas. Actualmente el trabajador que tiene tres hijas, ya se encuentra en su casa recuperándose y comentó que espera llegar a un acuerdo para que se le pague los días en que no podrá laborar, ya que dice no quiere demandar a los dueños para obtener dinero, sino simplemente los gastos médicos y sus días de incapacidad.