Video: Voraz incendio en la colonia Aeropuerto

Your browser does not support HTML5 video.

Esta noche se originó un voraz incendio de lo que al parecer es una chicharronera en la colonia Aeropuerto.

Los hechos en el cruce de las calles séptima y 73 de la colonia en mención, y en donde el fuego se alcanza apreciar desde varias cuadras a la redonda.

Según los primeros datos recabados en el lugar hay varios tanques de gas estacionarios así como decenas de llantas comenzaron arder al interior de la bodega.

Decenas de elementos del cuerpo de bomberos se dieron cita en el lugar para combatir el fuego del cual reportaron es condición cuatro.

Elementos de la policía municipal y policía estatal abanderaron la zona varias cuadras a la redonda.