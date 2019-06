Video: Voy a mover cielo y tierra para encontrarte, promete madre a Norberto

Chihuahua.- “Hijo, si me escuchas, hijo resiste. Estamos haciendo todo y te voy a encontrar, voy a mover cielo mar y tierra pero te voy a encontrar mi vida”, son las palabras de Norelia Hernández, quien desde el pasado martes vive el calvario de no saber el paradero de su hijo, Norberto Ronquillo, de 22 años.

En un video difundido por Telediario Mx, tomado durante la manifestación que se realizó en la ciudad de México, Norelia Hernández pide además a la comunidad se permanezca unida en oración para que Dios ablande el corazón de los secuestradores y liberen a su hijo.

Desde hace cuatro días, Norelia, el padre y los hermanos de Norberto, viajaron de Chihuahua a la ciudad de México para encabezar las acciones que se realizan en pro de la liberación y demandar a las autoridades la realización de las acciones que sean necesarias.

En la información que dio a Telediario, Norelia narró que el martes por la noche sostuvo una conversación por Whatsapp con Norberto. Ella estaba en el cine con sus hijos, él en la Universidad.

“Me dijo, bueno ya mañana me comunico”, pero eso ya no ocurrió.

Una hora después fue avisada del secuestro de su hijo. Su hermana le llamó para contarle que los plagiarios pedían el pago de un rescate.

"Es lo que ellos pidieron, nosotros solamente obedecimos porque, aunque no teníamos la cantidad pues se hizo lo posible por lo más rápido tenerla para precisamente evitar todo este calvario y que mi hijo estuviera bien", dijo Norelia.

Norberto despareció la noche del martes 4 de junio. La última vez que se le vió fue saliendo de la Universidad donde estaba a solo un día de graduarse de la licenciatura en Mercadotecnía. Las cámaras del circuito cerrado de la institución captaron su partida.

En el trayecto a casa se presume que fue interceptado por sus plagiarios.