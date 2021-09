Videos: Sujetos golpean a pareja gay por ir de la mano en Paseo Central

Chihuahua.- Rubén Acosta y Óscar Urquizo, una pareja de la comunidad LGBT+, fue atacada a golpes por varios sujetos en Paseo Central, por salir tomados de la mano de un antro la madrugada del domingo.

“Anoche mi esposo y yo fuimos víctimas de un ataque brutal de un grupo de animales que nos golpearon con rabia por la simple razón de tomarnos de la mano al salir de un antro, antro cuyos guardias de seguridad ni metieron las manos para salvar la situación. Interpusimos la denuncia correspondiente y me encargaré de ser una piedra en el zapato para las autoridades hasta que den con los responsables y los castiguen; fue un acto de odio”, señalaron.

El momento de la agresión fue captado en video por una de las personas que se encontraba en Paseo Central, en donde se aprecia que cerca de diez hombres agreden físicamente a la pareja.

“Me llena de tristeza revivir este momento, no vamos a permitir que anden por ahí sin escarnio, a través de ustedes, bestias, vamos a frenar a todos los que sienten el derecho de lastimar. Los vamos encontrar. No vamos a permitir impunidad, desde hoy, seremos pesadilla de los violentos; lo haremos por todos los que han visto obligados a callar, nuestra voz no es de papel, se toparon con pared”, expresaron en redes sociales.

“Es insultante que Paseo Central tenga estas condiciones de inseguridad”, expresó Rubén Acosta, al no ser defendido por los guardias de seguridad de la plaza.