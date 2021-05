Videos: ‘Toda la vida me he preparado para este momento’

Gabriel Avila/El Diario

“Toda la vida me he preparado para este momento”, afirma Marco Bonilla, candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua, quien se ha planteado un firme objetivo: hacer de la capital la ciudad más moderna y competitiva del país.

Trabajará con empeño en ello, afirma, y enarbolando siempre un par de principios que aprendió de pequeño en el seno de su familia.

“Mi madre me dijo dos cosas siempre: nunca te comprometas a aquello que no vas a cumplir y nunca tomes aquello que no sea tuyo”. Por ello – refiere - todas las propuestas de gobierno que hoy promueve constituyen acciones factibles de realizar para elevar la calidad y dignificar de vida de los chihuahuenses, y también por eso su trayectoria de 17 años en el servicio público carece de señalamientos en contra.

“Desde abajo y con trabajo llegué desde el cargo más modesto en Atención a la Juventud a ser alcalde interino de Chihuahua. Me he comportado a la altura, me he dedicado a servirle a los ciudadanos, siempre tratando de dejar mi encargo mejor de como yo lo recibí”, asienta en entrevista.

Con 37 años de edad, Marco Bonilla es uno de los aspirantes más jóvenes a la Presidencia Municipal de Chihuahua, una característica que, dice, se convierte en una de sus cartas a favor.

“La juventud yo no la veo como un defecto, al contrario, lo veo como una fortaleza. Te da energía, es sinónimo de innovación, de emprendimiento. Todos los jóvenes siempre queremos construir modernidad a nuestro alrededor…una ciudad moderna en mi caso”, expresa.

“NO RECUERDO MI VIDA SIN TRABAJAR”

En entrevista con El Diario, Marco Bonilla, hace un recuento de su formación personal y profesional. Sus padres se divorciaron cuando tenía 5 años, y él quedó a cargo de tres mujeres: su madre, su abuela y su hermana. “De ellas aprendí muchas cosas principalmente tenacidad y honestidad”, comenta.

La situación económica, lo llevo desde pequeño a contribuir con su familia.

“No recuerdo mi vida sin trabajar desde que tenía 8 años. Me tocó ser cerillito en una farmacia, vendí bolis y paletas, dulces en las oficinas de gobierno, y desde los 11 años en un local comercial en El Pasito”, cuenta.

Con el apoyo de su familia, y de su propio trabajo, logró pagar sus estudios de secundaria, preparatoria y universidad. Siendo estudiante de la facultad de Derecho se casó con Karina Olivas, con quien tiene 15 años de matrimonio y tres hijos: Marco, Pablo y Mateo. “La mejor faceta, la que más disfruto en mi vida, es ser padre”, dice.

Bonilla ha trabajado los últimos nueve años en la administración municipal, ahí, al frente de la Dirección de Desarrollo Humano dirigió la apertura de dos clínicas, el programa de cobertura universal de becas, acciones de agua, drenaje, electrificación, infraestructura escolar y creación de nuevos centros comunitarios, entre otros.

Fue también jefe de Gestión Social del Congreso del Estado y Subdirector y administrador del Agua de la delegación de la Conagua. Hoy, como candidato de Acción Nacional, propone inversión equilibrada para todas las zonas de la capital, trabajar en la construcción de una ciudad moderna, incluyente, igualitaria.

“Vamos a ganar. Quiero ser recordado como un alcalde que trajo la modernidad: con un nuevo relleno sanitario metropolitano, con un sistema tecnológico innovador de recolección y disposición final de los residuos; con un sistema de alumbrado moderno; con vialidades modernas, con áreas de equipamiento y espacios públicos dignos; con la corporación policial más equipada y capacitada”, puntualizó.

“NO PODEMOS IR COMO CAVERNÍCOLAS A DERRIBAR”

En materia de Seguridad, Marco Bonilla refiere que hay que incrementar la vigilancia, trabajar en la mejora permanente de la tecnología de la corporación, así como capacitar y profesionalizar a los elementos de la policía preventiva. De ahí una de sus propuestas, crear la Universidad del Policía y el Bombero.

Pero, aún más prioritario, agrega, es combatir la inseguridad desde los eslabones que la desencadenan: “empleos mal pagados, desintegración familiar, falta de oportunidades. El reflejo de toda esa situación, culmina en muchos casos en delincuencia y drogadicción”.

En este punto, reprueba la acción realizada por uno de sus contendientes, que en pasados días encabezó el derrumbe de una vivienda en la colonia Punta Oriente bajo el supuesto de que se trataba de un picadero.

“Los gobiernos debemos construir, no destruir. Sí, existen muchos problemas pero no puedes ir como cavernícola a decir, tumbo. No, al contrario, debes atender desde fondo el tema”, insiste. DIGNIFICACIÓN DEL SUR

Tras afirmar que toda la obra pública que se realice tendrá como prioridad al peatón y al transporte público, el candidato panista reconoce que en el sur de la ciudad urgen obras de movilidad.

Por ello, contempla el desarrollo de tres pasos peatonales -los primeros que se harían en su administración- dentro de esa zona: Nueva España y Fuentes Mares; Vialidad Chepe y Pacheco, y Lombardo Toledano y Juan Pablo Segundo.

Para Marco Bonilla, coadyuvar al mejoramiento del sistema del transporte público urbano y al suministro eficiente del agua en las colonias, también es urgente.

“Estoy seguro que Maru Campos va a ser gobernadora, hemos hablado ya de este tema y de la coordinación que habrá de necesitarse. Exigiré al gobierno del estado que atienda los problemas de la ciudad que sean de injerencia estatal”, expresó.

'RELLENO SANITARIO, QUIEN LO PROVOCÓ AHORA QUIERE RESOLVERLO'

Instalación de una mesa especializada que determine técnica y financieramente lo que más conviene en materia de la reubicación del relleno sanitario, es una de las propuestas de Marco Bonilla.

Esta, afirma, se establecerían a partir del triunfo en los comicios, para iniciar el gobierno con una definición concreta y evitar que en lo sucesivo zonas habitaciones vuelvan a desarrollarse alrededor.

“Debemos tener claro, con un buen plan, como se va a resolver. A mí me da mucha extrañeza el ver que uno de los alcaldes que generó esta situación hoy quiera resolver lo que él mismo provocó”, apuntó. “Mover el relleno sanitario, no es hoy un tema sólo de sustentabilidad, también de dignificar la vida de lo que hoy viven en la zona, y vamos a hacerlo”, dijo.