Viene el Union Biker Fest 2023

Chihuahua, Chih.- La Unión de Motocilistas de Chihuahua anunció el XII Union Biker Fest a realizarse del 28 al 30 de julio en la explanada del Parque El Palomar, donde habrá presentaciones musicales, rodada, exhibición, stands de comida y bebidas, así como apoyo a tres causas nobles.

El anuncio lo encabezó el presidente de la Unión de Motocilistas, Carlos Eduardo Aguirre Contreras, en compañía del subdirector de Turismo del Municipio de Chihuahua, Pedro Román Rodríguez, así como Efrén Betancourt, gerente general de Arena Corner Sport y varios miembros de la asociación.

Durante los tres días, se contará con más de cuatro mil motociclistas de todo el estado, de varias ciudades de México y del Sur de Estados Unidos.

Además, de convoca a apoyar a tres causas como una operación de corazón para una joven de 16 años; gastos para la extirpación de un tumor de una bebé de nueve meses, además de apoyar al comedor Pancitas Llenas de la colonia Punta Oriente.

Para esto, habrá boteo durante todo el evento, por lo que se pide a los asistentes aportar para apoyar a la gente que tanto lo necesita.

Entre as bandas invitadas, estará Ronda Machetera integrada por Pato Machete (ex de Control Machete), Ronda Bogotá (banda que pertenecía Celso Piña), Marvolo, After Collision, The Hard and Heavy Experience, Gold Digger, Santa Rosa Club; el tributo a Iron Maiden por parte de Up The Irons, los grupos locales como Innuedo, Legati y Alladiah.