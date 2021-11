Viene una gran etapa: Pedro Domínguez

"En Chihuahua otra vez demostramos al país ser un estado de avanzada al encabezar los tres poderes del Estado con tres mujeres ejemplares, mismas que llegaron a esas altas posiciones limpia clara e inobjetablemente”, manifestó el dirigente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón, al referirse a la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, la presienta del Congreso local, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, así como la titular del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Victoria Hernández Acosta; un hecho histórico para la entidad, pero también una nueva etapa en la que se esperan grandes cambios positivos para todos los chihuahuenses.

Al presidir una organización que lucha por muchas causas sociales importantes, principalmente para los más vulnerables, quiso hacer una reflexión sobre la que actualmente se vive al tener al frente en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mujeres con trayectoria, juventud y gran esperanza de servir al pueblo chihuahuense.

Es por ello, que confía en la capacidad de las servidoras públicas y sensibilidad, que están muy relacionadas con la causas de la asociación, las cuales son de manera permanente y no ha dejado de atender diversos asuntos, en lo que también se contempla el apoyo de las nuevas autoridades.

“En cuanto a Maru Campos, nuestra gobernadora, con trayectoria académica y con currículum de servicio público envidiable pero, sobre todo por su inteligencia y don de gente. A nosotros como a miles de chihuahuenses, nos consta su tesón en el trabajo, su apoyo a todos los sectores y su gran honestidad en todos los aspectos”, expresó el activista social con respecto a la jefa del Ejecutivo Estatal.

“De Georgina Bujanda, presidenta del Congreso del Estado. Otra mujer que para nada es una improvisada, con bastantes credenciales en el ámbito escolar y en su trayectoria como funcionaria pública y no por nada ganó dos veces consecutivas el distrito que representa”, destacó al referirse a la diputada local.

“De Myriam Hernández, debo reconocer que aquí, por circunstancias de sus actividades y las mías, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero su historia de vida me dice que no le fue fácil llegar a presidir el cargo actual. Con ella, podré decir que las expresiones que de ella hacen muchas gentes, a mí se me quedó muy grabada una: la de un chihuahuense distinguido, académico ex rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), expresidente del Tribunal Superior de Justicia y a mucha honra, ex compañero mío en la LVI Legislatura del Estado; me refiero a el maestro, Rodolfo Acosta Muñoz”, manifestó al destacar buenos comentarios del ilustre magistrado, quien fue mentor de quien hace pocos días tomó posesión del Poder Judicial. Quiso hacer esta mención porque ellas son las representantes de los tres poderes, pero también reconoció que en Chihuahua hay mujeres excepcionales, como alcaldesas, presidentes de otros organismos, diputadas, regidoras, síndicas, directoras, jefas de departamento, etcétera.

“En Chihuahua, ya no nos pueden decir los broncos del norte. No somos misóginos por ningún motivo, somos gente de avanzada. Tenemos fe y confianza en la mujer. Desde aquellas que gobiernan y gobiernan muy bien sus hogares, en fin, que merecen toda la admiración y respeto. Qué bueno que somos de vanguardia, porque finalmente éstas personalidades van a trabajar con toda nuestra ayuda para sacar a Chihuahua adelante”, argumentó con positivismo el luchador social.

Dijo que hay mucha confianza en que quien representa al Ejecutivo y va a hacer lo que hizo como alcaldesa, en donde es de constatar gran cantidad de obras, trabajo, tiempo invertido a su municipio, algo que le valió la reelección con creces.

De quien representa al Legislativo, seguramente va a hacer, reformar y derogar leyes sin olvidar a su distrito, por qué se ha visto el trabajo constante.

Recordó que en el Poder Judicial, se va a actuar con respeto derecho, sin venganzas persecutorias y mucho menos favoritismos, como ya se ha visto en el pasado y tanto daño le ha hecho al tribunal, pero sobre todo a los ciudadanos. “Nosotros, como sociedad civil, debemos respaldarlas, hacer sinergia con todas nuestras autoridades para que juntos y como sociedad en general, luchemos armónica y democráticamente para conseguir un mejor Chihuahua para todos, pero particularmente para nuestros niñas, niños y jóvenes, que son el futuro de chihuahua y el futuro de México”, finalizó el reconocido líder chihuahuense.