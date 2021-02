Vienen muchos perfiles nuevos: PT

El Diario

El capitán Luis Fernando Arrieta Lavenant, comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en el estado, dio a conocer que para el próximo proceso electoral estarán trabajando con muchos apellidos y y perfiles nuevos, los cuales estarán siendo presentados en su debido momento, ya que todavía no hay nombres definidos para las candidaturas.

"Hay muchos apellidos nuevos, si te dijera algunos ahorita, pues sería estar especulando porque todavía vamos a hacer las mediciones, aún no tenemos definido a quienes van a representarnos, se van a hacer mediciones en el ejecutivo nacional y de ahí se va a decidir a quienes sean los que nos representen en cada una de las candidaturas", dijo.

Destacó que dentro de estos aspirantes que han estado aportando ideas hay empresarios, ganaderos, pero sobre todo gente que se dedica a trabajar y con capacidad y experiencia.

"Se maneja mucho ahorita la cuestión de equidad de género, hasta ahorita lo quiero puntualizar para que quede muy claro, no hay todavía ningún municipio y ninguna candidatura donde ya esté determinado el género, de tal suerte que independientemente que sea hombre o mujer, pueden aspirar sin que se vea coartado su derecho al municipio o al distrito", aclaró.

Comentó que los cambios siempre se requieren en todos los ámbitos de la vida, por lo que el Partido del Trabajo no podría ser la excepción.

“Siempre hay que renovarse o morir, en esta oportunidad el partido tiene esa gran ventaja de que estamos recibiendo gente nueva, aportando personajes que tienen un historial político muy admirable y también personas que, aunque no han participado en política, tienen mucha experiencia de vida", citó.

"Tú sabes que todo tiene que irse modernizando y la vida tiene ciclos que se cierran, entonces es la sociedad la que lo determinará en su momento cuando se ponga en consideración, vengo con toda la intención de hacer propuestas para que haya mejores gobernantes, presidentes y diputados", citó.

Aclaró que la mayoría de estos nuevos perfiles se acercaron al darse cuenta que el partido abría sus puertas a gente que buscaba aportar ideas nuevas y ser tomados en cuenta.

"No hay absolutamente definidos, no hay un nombre exacto todavía, hasta que en el ejecutivo nacional se decida quiénes sean, la equidad de género se va a decidir en el momento que ya tengamos quiénes son nuestros mejores perfiles", declaró.

El exmilitante priista y dirigente de la CNC, comentó que en esta búsqueda de candidatos había alguna incertidumbre de cómo se va a hacer la elección, misma que será por mediciones elaboradas en el comité ejecutivo nacional del PT.

Arrieta Lavenant comentó que ha sido un actor político durante muchos años en el Partido Revolucionario Institucional, siendo miembro activo del partido y participando desde pegar engomados cuando era joven, hastaa ser dirigente del CNC.

"He estado en muchas campañas políticas, lo cual me da la experiencia y me da madurez, el que ahora esté representado otro partido no significa que se pierda toda esa experiencia y capacidad, porque pues practicante es lo mismo, nada más con diferentes siglas", comentó.

Otro de los puntos que se le abordó al comisionado político nacional del PT es si este organismo ya estaba en sus últimos días de vida, respondiendo que tiene que haber cambios en todas partes, por lo que era normal que se renovaran las cosas.

Respecto a la afiliación que tiene el PT en el estado comentó que actualmente traían cerca de 20 afiliaciones "en tierra", proceso que siguen actualmente los aspirantes al presentarse de casa en casa para poder sumar adeptos al partido.

"Lo nos ocupa es precisamente presentar perfiles que sean competitivos y que tengan liderazgo y capacidad para poder demostrar que podemos hacer un plan de gobierno diferente a lo que se ha estado actuando, estamos tratando de acabar con la corrupción en todo el país", citó.

En lo que respecta a su alianza con Morena, comentó que cada organismo debe de trabajar en base a sus aspiraciones, por lo que actualmente estaban en el PT incrementando sus cuadros básicos para unirnos a los antiguos cuadros.