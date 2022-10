Villa Ahumada a un mes de la tragedia

Archivo

Chihuahua.- A veces la muerte llega de forma inesperada y en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede acabar. Así fue para las víctimas de la tragedia ocurrida en Villa Ahumada el mes pasado.

Alrededor de las 4:30 de la tarde del 7 de septiembre, el conductor de un tracto camión que venía de Ciudad Juárez, y que viajaba a exceso de velocidad, se impactó contra los puestos de comida que se encuentran en Villa Ahumada; dejando como saldo 10 muertos y 16 heridos (cinco de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital).

Para los locatarios, este era un día como cualquier otro; salieron de sus casas para trabajar sin imaginarse que en cuestión de segundos su vida acabaría.

Lo mismo pasó con algunas de las víctimas que por desgracia se detuvieron a comer algo y que de igual forma, ya no pudieron llegar a su destino.

El suceso ocurrió en menos de un minuto: el tráiler Navistar International modelo 2007 con placas 889EH1 de aproximadamente 60 toneladas; se volcó y destruyó varios vehículos, negocios y ‘carritos’ de burritos.

Algunas personas quedaron entre los fierros. La gente que se encontraba en el lugar quedó aterrorizada y paralizada.

Ante este suceso, la Fiscalía General del Estado informó que fueron 21 el número de las personas afectadas, eso sin contar las pérdidas materiales que dejó el incidente.

Efraín H.M., de 54 años; Virginia M. E., de 84 (ambos originarios de Namiquipa, Chihuahua); Baltazar R.A., de 22 y María del Carmen M.C., de 51, originarios de Veracruz, así como Carlos Roberto G.C., de 61, (originario de Ciudad Juárez) y María del Rosario C. L., de 64 años de Fresnillo, Zacatecas; fueron algunas de las personas que perdieron la vida.

A esa lista se suman además, Abel V. F., de 48 años, Édgar Javier O. de 42 años, Carlos Adrián S. C., de 39, Omar V. R., de 24 años y María del Rosario C.L., de 64; todos originarios de Villa Ahumada.

En cuanto a los servicios funerarios de las 10 víctimas mortales se dieron un total de ocho servicios con sus respectivos traslados.

EL ÚLTIMO ADIÓS

Al día siguiente de este suceso, a través de redes sociales amigos y familiares despidieron a “Tortugo” y “Pelochitas”, dos de los vendedores de burritos y quesadillas de la Unión de Vendedores Benito Juárez.

“Amanecemos con esta triste noticia de ayer, les mandamos un gran y sentido abrazo a ustedes y a toda la familia. No hay palabras para estos momentos sólo queda decir que en paz descansen ‘Tortugo’ y ‘Pelochitas’ y brille para ellos la luz perpetua”, escribió una usuaria de Facebook quien compartió las fotografías de ambas víctimas.

“EPD mi amigo ‘Tortugo’, no lo puedo creer, mi amigo de la infancia (…) te voy a extrañar un chingo, que nomás traía hambre y corría a las quesadillas”, compartió otro usuario de la red social.

Días después, entre llantos, dolor y tristeza, decenas de personas se reunieron en el Tejaban de Vendedores Benito Juárez para despedir así a los comerciantes.

Los féretros fueron llevados al lugar en el que diariamente ellos acudían a trabajar; lugar en el que vendían quesadillas y burritos y donde algunos limpiaban los vidrios de los viajeros que transitaban por ese cruce.

En una entrevista para El Diario de Juárez, Alondra Oaxaca Heras contó que ella perdió ese día a su abuela y a su tío, ciudadanos americanos que se dirigían a El Terrero en Namiquipa de donde eran originarios y donde su familia ya los esperaba.

Virginia Márquez Enríquez, de 84 años de edad y su hijo Efraín Márquez, de 54, venían desde Las Cruces, Nuevo México, e hicieron una parada en Villa Ahumada y desde ese lugar se comunicaron con sus familiares para avisarles que llegaron a comer unos burritos, sin imaginar la tragedia que ocurriría instantes después, comentó Alondra.

“Nosotros estábamos en el trabajo, tenemos un empaque de manzanas y estábamos esperando a que llegaran y de repente eran las 4:00 de la tarde más o menos cuando él le marcó a mi mamá, le dijo que estaban comiendo en Villa Ahumada, le preguntó que si se había ido un señor que estaba empacando ahí y ya mi mamá le dijo que sí y ya fue todo lo que platicaron, como a la media hora le marcó una paramédico, le dijo que le habían pasado el número que su hermano se había accidentado, que tenía golpes severos, un golpe en la cabeza, un brazo quebrado y mi mamá le preguntó que dónde estaba la señora que estaba con él y le dijo que no tenía idea y ya la muchacha le pasó a un paramédico y él le dijo que lamentablemente había fallecido en el instante”, narró.

Virginia falleció en el lugar y Efraín momentos después en el Centro de Salud de Villa Ahumada, mencionaron sus familiares.

“Para ella era como su mamá, vivió con ella desde chiquita”, mencionó el papá de Alondra, a lo cual, la joven de 17 años de edad respondió con la voz entrecortada, “era como mi mamá”.

Cuando sobrevino el accidente, Virginia estaba adentro de la camioneta pick up en la que viajaban y Efraín estaba abajo, de acuerdo con la información dada por testigos.

Su familia tardó casi tres horas en llegar de Namiquipa a Villa Ahumada y en el lugar aún encontraron todo el caos de lo ocurrido.

“Es algo tan inesperado, ahorita estoy todavía en shock, no lo logro todavía entenderlo, asimilarlo, ciertamente no lo vi, no me permitieron verlos, no sé cómo estén y cómo los valla a ver”, expresó la joven.

Dijo que además de haber sido víctimas mortales del accidente, también fueron víctimas del robo de todas sus pertenencias y del dinero que llevaban en sus carteras.

¿QUÉ FUE DEL RESPONSABLE?

Saúl A.D., de 44 años, es quien manejaba el tráiler y a quien se le dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Los delitos que se le imputaron durante una audiencia fueron homicidio simple imprudencial, lesiones imprudenciales, daños imprudenciales y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo o posesión simple.

Asimismo, se determinó un plazo de investigación complementaria de seis meses.

El conductor resultó positivo a uso de drogas. Ese día traía consigo mentanfetaminas y anfetaminas.

La autoridad también señaló que existen seis querellas interpuestas por igual número de personas que resultaron heridas.

Al momento, todos los que salieron lesionados y que requirieron atención médica, ya fueron dados de alta.

Según la FGE, se sigue brindando apoyo y acompañamiento psicológico y jurídico a los familiares y a las víctimas (personas que resultaron lesionadas, de las cuales requirieron hospitalización).

Hasta el momento, el chofer es el único detenido y en caso de que se le halle penalmente responsable del percance, tendría que cargar con la reparación del daño, cuyo monto aún no ha quedado establecido, pero que incluirá los daños materiales a otros vehículos y a los puestos de comida, así como las indemnizaciones por fallecimiento y lo que se derive de los dictámenes médicos que se emitan de las personas que resultaron con lesiones.

En este sentido, tanto la gobernadora Maru Campos Galván, como el fiscal General, Roberto Fierro Duarte, señalaron que se deberán buscar alternativas para garantizar que haya resarcimiento a todos los afectados.

La mandataria refirió que la empresa propietaria del tráiler debe asumir su responsabilidad y hacerse cargo de la cubrir los daños, pues al Estado no le corresponde cubrir las indemnizaciones porque no fue responsable del accidente.