Vinculan a 2, pero Luis Alejandro no aparece

Chihuahua.- Los dos jóvenes acusados de la desaparición de su amigo Luis Alejandro Delgado Zárate, Diego Armando V. A., y Vicente M. V., fueron vinculados a proceso ayer, luego de una audiencia realizada a puerta cerrada durante cerca de nueve horas, en la que el Ministerio Público pidió mantenerlos recluidos en prisión y bajo investigación.

La resolución judicial fue dictada al cumplirse casi un mes de que el joven perdiera todo contacto con sus familiares, pues fue el viernes 29 de diciembre pasado cuando presumiblemente fue “levantado” en la capital del estado.

Los acusados del delito de desaparición forzada por particulares comparecieron ante el juez de control junto un su defensa, para escuchar y rebatir los argumentos y evidencias presentadas por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que no ha detallado el grado de participación de cada uno de los detenidos, para no entorpecer la investigación que sigue abierta.

De forma oficial, el área de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia del Estado únicamente dio a conocer el auto resultado de la audiencia, a favor de los acusadores y en contra de los imputados, a quienes el sábado se les había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, el juez fijó un plazo de dos meses al Ministerio Público para concluir la investigación.

No trascendieron detalles nuevos de la acusación por la que fueron vinculados, pero anteriormente, después de que se decretara como legal la detención de ambos, información extraoficial de la FGE y del Poder Judicial, señalaba que Diego Armando y Vicente eran amigos de Luis Alejandro. Los dos imputados fueron detenidos el viernes 19 de enero a las 21:38 horas, en el estacionamiento de la plaza comercial Cantera 5, en la capital del estado, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE a los que previamente un juez de control les había obsequiado órdenes de aprehensión contra los primeros involucrados en la desaparición.

Esa noche, uno de los detenidos fue trasladado al C-4 y otro a las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, de acuerdo a los datos asentados en el Registro Nacional de Detenciones.

Menos de 24 horas después de la detención, Diego Armando y Vicente fueron presentados ante el juez revisor del control de detención, quien consideró, también en una audiencia privada, que la acción de la FGE había sido apegada a derecho, por lo que validó su actuación y determinó la reclusión de los presuntos responsables, luego de que también les fuera formulada la acusación. En ese momento les impuso la prisión preventiva hasta por 12 meses.

La defensa de los jóvenes solicitó la duplicidad del término constitucional para que fuera determinada la situación jurídica de los imputados, por lo que el juez citó para la audiencia de vinculación realizada ayer, tras la cual resolvió darle la razón a la parte acusadora que sostiene la imputación.

HOY CUMPLE CUATRO SEMANAS DESAPARECIDO

Justamente hoy por la tarde, Luis Alejandro cumple cuatro semanas desaparecido, pues fue el viernes 29 del mes pasado cuando avisó a sus familiares en Cuauhtémoc que viajaría Chihuahua, presumiblemente a vender o cambiar su camioneta.

Desde entonces, la familia del joven comenzó con su búsqueda y denunció la desaparición ante la Fiscalía General del Estado, lo que dio como resultado el hallazgo de su vehículo el día 30 de diciembre, abandonado en las fueras del fraccionamiento Provincia de Salerno, ubicado cerca de la avenida Los Nogales y la carretera a Juárez, junto con algunas de sus pertenencias que traía en el vehículo.

Información extraoficial surgida tras las primeras investigaciones, apuntaba a que el joven había subido a un vehículo de forma voluntaria, en apariencia, de acuerdo con supuesta evidencia en video lograda por las autoridades. Esos datos, además del análisis de información, de las relaciones de la víctima y del trabajo en campo, sirvieron para la aprehensión de los primeros presuntos responsables, pero no han sido suficientes para determinar el destino de Luis Alejandro.

Desde ese tiempo, los familiares del joven desaparecido no han dejado de pedir oraciones mediante redes sociales y grupos de personas cercanas, debido a la desesperación e incertidumbre que padecen por no saber las condiciones en que se encuentra ni su paradero.

“Hoy de nuevo alzamos nuestra voz a las 6:00 pm y clamor a Dios rogando por un milagro, que Luis Alejandro vuelva con bien, Dios siempre escucha! Comparte y regálanos 1 segundo de tu tiempo”, publicó su familia en Facebook en una página que durante cuatro semanas ha reflejado el sentir de sus seres queridos en torno al joven desaparecido. “1(2) Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. 2(3) Mi vida corría peligro, y él me libró de la muerte; me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. Salmos 40:1-2”.