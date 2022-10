Vinculan a proceso a ex directivos de Aras

Chihuahua, Chih.- Ayer por la noche los tres exdirectivos de la empresa Aras, Sergio Armando G. C., Diana Ivonne C. P. y Óscar Gonzalo H. M, fueron vinculados a proceso por el delito de fraude, por el juez Ignacio Muñoz luego de una audiencia que duró más de 10 horas. El Ministerio Publico destacó que los tres no pueden desvincularse del origen de la empresa y sus acciones.

Vinculan a proceso a acusados por el delito de fraude

El juzgador determinó que hay elementos para que los tres sean llevados a juicio y fijó el período de investigación en tres meses. Los tres acusados estuvieron en la audiencia inicial que se realizó de lunes a miércoles, así como la de ayer, para saber de su situación legal respecta a la causa penal 2913/22.

El juicio que enfrentarán es por una afectación económica de 145 millones de pesos y 335 mil dólares, cifra que es la suma de las 400 querellas de la carpeta de la investigación. Al sumar los tres procesos que enfrentan el daño que se les atribuye es de 225 millones 250 mil pesos, además de 584 mil dólares, por las tres causas.

El diez de agosto la jueza Abigail Sosa vinculó a proceso penal a los tres, ya que se les señala como socios fundadores de Aras Invesment Business Group, por la causa penal 2180/2022, el Ministerio Público presentó cargos por los presuntos delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 300 víctimas por un detrimento de 65 millones 580 mil pesos, así como 243 mil 979 dólares americanos.

Mientras que el pasado mes de abril los imputados fueron vinculados a proceso por los mismos delitos en perjuicio de 14 víctimas por 14.67 millones de pesos y cinco mil dólares.

En la audiencia de ayer la defensa de Sergio Armando G. C., se centró en señalar que su cliente no era quien tomaba las decisiones en cuanto a las inversiones que se recibía, de lo que señaló como responsable a Armando G. R. quien era el CEO.

Esta estrategia fue aplicada por los demás defensores para los otros acusados.

Expuso que en las acusaciones que se realizaron en la audiencia inicial, efectuada de lunes a miércoles, hay acciones en las que no es mencionado Sergio Armando, indicando que el CEO o director general, es quien movía al personal en los cargos y determinaba las funciones de cada uno de ellos.

Agregó que hubo mucha información importante de la empresa a la que su defendido no tenía acceso, por lo que no se le puede señalar como responsable de las acusaciones de fraude y por la afectación de 144 millones de pesos.

Sin embargo, el juez expuso que hay elementos suficientes para que se realice un juicio, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público, el cual indicó que los tres acusados sabían de las prácticas que se estaban desarrollando para generar la imagen de que la empresa era sólida, además de que presentó declaraciones de excolaboradores de Aras que explicaron que se dieron irregularidades con el tema de la explotación de la mina La Morita, la cual fue utilizada como principal argumento para justificar las ganancias de la empresa y el pago de los rendimientos.