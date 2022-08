Vinculan a proceso a socios de Aras

Chihuahua.- Por segunda ocasión, los socios fundadores de Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V., Sergio Armando G.C., Óscar Gonzalo H. M. y Diana Ivonne C. P., fueron vinculados a proceso por los delitos de fraude y asociación delictuosa, ahora dentro de la causa penal 2180/22, en perjuicio de 300 víctimas a las que se les causó un daño de 65 millones 580 mil pesos y 243 mil 979 dólares.

La audiencia inició a las 9:40 de la mañana y se prolongó hasta la noche que dictó resolución. Fue atestiguada por 39 afectados y seis representantes legales desde el auditorio de la Ciudad Judicial.

La jueza de control Abigail Sosa Rivera consideró que los agentes del Ministerio Público (MP) brindaron los datos de prueba suficientes para establecer que los tres socios fundadores participaron en la creación de la empresa Aras, el 8 de noviembre de noviembre de 2019 junto a los coimputados Andrea Rocío Estrada Caldera, José Alejandro Rodríguez Salcido y Armando Gutiérrez Rosas, identificado como CEO de la moral, con la finalidad captar recursos del público con la promesa de entregar utilidades de hasta el 9 por ciento, provenientes de inversiones en proyectos de bienes raíces y minería que, en realidad, nunca se realizaron. Además de recurrió a publicidad persuasiva, manipulación de contratos y empresas y a la utilización de consultores y asesores allegados a las víctimas para lograr sus fines.

Así, entre julio de 2020 y septiembre de 2021, los acusados lograron atraer a las 300 víctimas que firmaron diversos contratos con Aras, la cual operaba a través de diversas razones sociales como Grupo Jabus internacional, Aras Mining y Aras IBJ Comunidad de Negocios S.A.P.I. de C.V.

En un inicio, la moral manejaba contratos de mutuo que luego fueron cambiados a contratos de compra-ventas de acciones, en los que se les aseguraban pagos de rendimientos del 5 al 9 por ciento mensual, o a plazos de tres, seis o 12 meses.

En algunos casos los afectados recibieron pagos parciales y, en otros, no se les entregó un solo peso, por lo que las afectaciones van desde mil 392 pesos hasta 4 millones 278 mil pesos. Hubo personas que incluso invirtieron fuertes sumas en moneda extranjera por hasta 51 mil 850 dólares.

El MP también obtuvo declaraciones de siete personas señaladas como imputadas dentro de la carpeta de investigación, las cuales narraron la forma en que Armando Gutiérrez mantenía una total secrecía sobre las supuestas inversiones que se realizaban en metales, oro y bienes raíces. Además, el CEO hacía cambios constantes en el organigrama de la empresa e imponía metas cada vez más complicadas para los asesores y gerentes.

El testigo identificado como Imputado 6, encargado del manejo de la mina La Morita, en Ascensión, detalló que, en diciembre de 2020, Aras firmó un contrato de compra-venta con la empresa “Camex S.A. de C.V.”, dueña de la concesión, en la que se acordaba la reserva de dominio, es decir, que el vendedor mantendría la propiedad del yacimiento hasta que se pagara el último plazo del precio convenido.

La promotora de inversión hizo un pago inicial de cerca de 620 mil dólares y pagaría alrededor de 312 mil dólares cada tres meses hasta 2024 para completar la compra.

Además, el mismo testigo indicó que nunca extrajeron oro de dicha mina, pese a que Armando Gutiérrez aseguraba a los accionistas que La Morita generaba importantes utilidades por la explotación de este metal, con lo que se garantizaban sus inversiones.

Por el contrario, la mina apenas producía lo suficiente para cubrir los gastos de operación por la venta de algunos “desechos” de zinc. Aunque el declarante trato de hacer que Guitérrez Rosas echara a andar el proyecto, éste nunca mostró interés en hacerlo prosperar.

También se obtuvo información de que Sergio Armando G. C. fue uno los más allegados al exCEO, e incluso fue el que implementó el sistema de consultores que se encaraban de conseguir nuevos inversionistas, el cual copió de la empresa de trading deportivo “Yox Holding S.A.”, en donde laboraba anteriormente como asesor y de la que también atrajo toda la cartera de clientes para invertir en Aras.

La defensa de los tres imputados brindó diversos argumentos para desvirtuar la imputación realizada por el Ministerio Público, haciendo hincapié en que el litigio debía ser de naturaleza mercantil y no penal, pues se trata de “negocios que no salieron como se esperaba” y no de un acto premeditado para engañar o afectar a las personas.

Los abogados puntualizaron que Aras se constituyó como una sociedad anónima promotora de inversión (SAPI), apegándose a Ley del Mercado de Valores (LMV) y la Ley de Sociedades Mercantiles (LSM) y, al tener esta modalidad, no se consideraba una entidad financiera ni estaba sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Explicaron que, al tratarse de un régimen intermedio entre una sociedad anónima bursátil y la sociedad anónima, las SAPIS son ideales para recibir capital privado y de riesgo usado para financiar a empresas que acaban de nacer o están en fase de crecimiento y, además, pueden ofrecer intereses por arriba del que ofrecen los bancos.

Subrayaron que Aras nunca ofreció a sus clientes ganancias o rendimientos, sino “utilidades” que podían variar en razón de los ingresos de la empresa contra los gastos de operación. “Aras realizaba actividades lícitas con riesgo que los inversionistas asumieron”, aseveraron.

En contraste a la postura de los defensores, algunas de las víctimas que estuvieron presentes en la audiencia coincidieron en que Aras abusó de su confianza y vulnerabilidades, ya que algunos de ellos eran adultos mayores, personas con discapacidad o afectados por la pandemia y vieron en la empresa una posibilidad de salir adelante, pero ahora se enfrentan a una fuerte crisis económica.

Tal es el caso de la afectada Martha Laura, adulta mayor, con discapacidad y desempleada, que fue inversionista de Aras durante un año y medio tras ser convencida por una persona de su confianza y con la esperanza de tener un retiro digno. A la empresa le entregó el dinero producto de 40 años de trabajo sin saber que había caído en una mentira, no sólo al firmar los contratos iniciales, sino aceptar la garantía de pago que se le entregó meses después.

“Uno no tiene conocimiento de un contrato, no tiene conocimiento de cosas, sino confianza… caí en la mentira de que había algo que respaldaba la inversión todavía, un contrato de garantía que no se cumplió… No tengo trabajo, yo no tengo quien me mantenga y ese dinero que quiero rescatar no es asunto mío nada más, es asunto de mi hijo, de mi nieto”, dijo.

Por su parte, María, actualmente desempleada, invirtió en la empresa tras hacerse de un capital con mucho esfuerzo. No obstante, tras escuchar en medios de comunicación sobre la dudosa estabilidad de Aras habló con su asesor quien le llevó una carta en la que se expresaba que los clientes invirtieron “a sabiendas de que era dudosa” pero que la moral ya contaba con registros autorizados para su legalidad. Por este motivo, y por la confianza en el asesor, decidió seguir invirtiendo.

Marco Antonio, ingeniero y psicólogo, manifestó que conoció a Diana Ivonne en el 2020. Con ella se entrevistó en dos ocasiones para aclarar sus dudas sobre las actividades de Aras, porque tenía la intención de hacer una colocación de capital más grande, un millón de pesos, cantidad que a la ahora imputada le pareció muy pequeña, según percibió el afectado. Debido a esta actitud, y a que no resolvió sus preguntas, fue que no concretó la inversión.

Sin embargo, en 2020, con la crisis generada por la pandemia de Covid-19, muchos de los clientes de Aras tuvieron una disminución en ingresos y esa situación de incertidumbre fue el punto medular para convencerlos a invertir; fueron Diana y los asesores les daban dicha certidumbre.

Por ello pidió un castigo ejemplar a los imputados y al resto de los responsables. “Da tristeza que esto pasa en nuestro estado y en nuestra ciudad porque creemos y confiamos en la gente. Esto no debe seguir pasando”.

Tras valorar los datos expuestos por la Fiscalía, los dichos de las víctimas y los argumentos de la defensa, la jueza dictó auto de vinculación a proceso e impuso un plazo de meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sergio Armando y Óscar Gonzalo permanecerán en prisión preventiva por un año, mientras que Diana Ivonne está sujeta a la medida cautelar de arraigo domiciliario.