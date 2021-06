Violó Corral gravemente derechos de notario

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral Jurado violentó los derechos del Notario Luis Raúl Flores Sáenz ya que este no incurrió en ningún delito y el agente del Ministerio Público que pidió la sanción no está legitimado para iniciar un proceso en su contra, señaló el gremio notarial este día. Dicha premisa forma parte de los acuerdos a los que llegó el Colegio de Notarios tras la reunión sostenida a puerta cerrada. De igual forma, se acordó que la declaración a medios que Flores Sáenz hizo no fue en ejercicio de su función notarial, por tanto no es competencia de gobierno sancionarlo ya que solo echó mano de su libertad de expresión.

El acuerdo unánime del Colegio del Notariado Chihuahuense AC, incluye también los siguientes puntos:

1. El Agente del Ministerio Público que pidió la sanción no está legitimado para iniciar el proceso; el proceso de sanción a un Notario sólo puede iniciar derivado de una inspección o de denuncia de quien haya sido parte en un acto notarial (el Ministerio Público no intervino)

2. La declaración a medios del Notario no es en ejercicio de su función notarial, por lo tanto no es competencia de Gobierno sancionarlo.

3. El Notario declaró a medios en ejercicio de su libertad de expresión.

4. El Notario no violó el secreto profesional, pues no dio datos de personas o de actos. Se limitó a declarar que nadie la había puesto a la vista los documentos que publicó el periódico El Heraldo

5. El Notario no dijo que los documentos fueran falsos; pidió que se le pusieran a la vista para constatar que hubieran sido emitidos por él

6. El Notario no estaba obligado a presentar denuncia penal, pues no hay constancia de falsificación de documentos, ni expresó que lo hubiera.

7. Se violaron gravemente los derechos del Notario al aplicar una sanción sin haber distanciado el procedimiento

El gremio notarial colegiado celebró una Asamblea en la que una Comisión manifestó que el Estado violó la Ley en el proceso del Luis Raúl Flores, luego de que en marzo de este año, el fedatario de la Notaria 4, fue suspendido de sus funciones acusado de incurrir en prácticas irregulares como certificar presuntas empresas fantasmas, según información dada por el gobernador Javier Corral. Esto lo informó días después de que el notario fuera mencionado por la Fiscalía del Estado como certificador de firmas de recibos de pago de la llamada nómina secreta del exgobernador César Duarte, cosa que Luis Raúl Flores, negó categóricamente y le generó controversias con el gobierno del Estado. Tras la suspensión por parte del Registro Público de la Propiedad y la vista tanto a la Fiscalía General de la República como a la Procuraduría Fiscal, Flores Sáenz obtuvo el pasado16 de abril un amparo a su favor 514/2021 y fue restituido en sus funciones.