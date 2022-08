Viralizan supuesta amenaza del CJNG en Parral

Parral.- Un mensaje a través de la red social WhatsApp ha sido viralizado en Parral, mediante el cual supuestamente integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación piden toque de queda a partir de las diez de la noche de este viernes, asegurando que no quieren matar gente inocente.

En tanto elementos de la Policía Estatal pidieron no caer en situaciones de psicosis y evitar caer en este tipo de mensajes engañosos que lo único que pretenden es confundir a la sociedad.

El mensaje que se ha estado difundiendo es el siguiente:

"Ojo Parral y alrededores no salgan tan tarde y cuídense

Solo para avisarles que abra toque de queda este viernes sábado y domingo a partir de el día viernes a las 10:00 de la noche hasta el día domingo a las 3 am vamos a hacer un desmadre para que el puto gobierno libre nuestra gente Somos cártel Jalisco nueva generación no queremos lastimar a gente buena es mejor que no salgan vamos a levantar a todo aquel que se vea esos días en la calle Puro CJNG."