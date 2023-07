Visibilizan asexuales su orientación en marcha

La asexualidad es una orientación sexual en que la persona no siente deseos de consumar relaciones sexuales, pero en cambio siente atracción en vínculos emocionales o de otra índole y puede mantener relaciones sentimentales con personas de cualquier orientación sexual. En Chihuahua son ya varias las personas que se consideran asexuales y se han integrado a los grupos de diversidad. Durante la marcha del orgullo LGBT+ 2023 visibilizaron su orientación ondeando banderas con franjas de color morado, gris, blanco y negro.

“Para la asexualidad no hay géneros ni preferencias, pueden ser hombre, mujer, lesbiana o gay y ser asexual. Nosotros no tenemos un lívido sexual o atracción sexual como todos los demás. Nos podemos fijar en una persona, pero no tener esa necesidad que tienen otras personas ya sean heterosexuales, bisexuales, homosexuales de tener un deseo sexual. No es algo que nos represente, somos más emocionales, hay una conexión más afectiva”, explicó la chihuahuense Sofía, quien el fin de semana se unió a la marcha del orgullo LGBT+.

Abundó en que si bien se ha generalizado que las personas asexuales al no sentir un deseo sexual por sus parejas nunca tienen relaciones sexuales, muchos de ellos llegan a tenerlas, pero no es una prioridad en sus relaciones, como podría serlo para muchas parejas que priorizan este tipo de deseo por el otro.

“Obviamente podemos mantener relaciones sexuales pero no tenemos tanto esa necesidad, esa lívido. Pero sí hay personas asexuales que tienen nulo deseo”, enfatizó.

Destacó que siendo asexual mantiene una relación con una pareja lesbiana. “No necesariamente tienes que estar con otra persona asexual. Tienes que estar con una persona que tenga responsabilidad afectiva y sepa manejar eso. Porque si estás con una persona que se va a interponer más que nada, ahí no es, primero está tu salud mental”, consideró.

Cabe destacar que en últimos años los asexuales se han visibilizado, ya que anteriormente se consideraba la falta de deseo sexual como un trastorno relacionado a la sexualidad. Lo que para muchos ya no es así.

Actualmente se tiene un estimado de que 2 por ciento de la población mundial es asexual. En Chihuahua las personas asexuales se han integrado a grupos de diversidad sexual LGBT+.

