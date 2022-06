Visitamos a Don Luis Brujo y él nos comenta:

Chihuahua, Chih.- Es un brujo reconocido internacionalmente por hacer trabajos difíciles y resolver problemas imposibles, a él llegan todas las personas que no han encontrado solución de sus problemas en otras partes, Comenta El Brujo del Poder Negro que la mayoría de la gente lo consulta por cuestiones de amor "muchas personas quieren recuperar su matrimonio, que su novio o novia vuelva con ellos o simplemente que la persona que les gusta caiga rendida a sus pies", así como también para quitarse enemigos o dañar a otras personas, "lo más pedido últimamente dadas las condiciones del país y del mundo es para cuestiones de dinero y progreso económico", Don Luis puntualizó que su trabajo es serio "mucha gente lo toma a juego y nada más andan quitándome el tiempo y la verdad eso no se vale hay mucha gente que realmente necesita la ayuda y estas personas nada más estorban, los clientes tienen que ser gente seria que realmente quiere y necesita que le ayuden deben de saber qué quieren y cómo lo quieren, las cosas directas y como son sin rodeos".

DON LUIS dice que la reputación y los trabajos hablan por cada brujo, nos comenta "es fácil detectar a los charlatanes son personas sin un domicilio fijo andan de aquí para allá, no usan su nombre real, nadie los conoce, siempre buscan una buena excusa para cuando sus trabajos no dan resultado, te dan largas y nunca ves el resultado que pediste, además de que se aprovechan de ti y de tu desesperación utilizando cualquier truco para hacerte creer que estas dañado, los charlatanes no tienen llenadera te piden y piden dinero y nunca te resuelven nada, si de verdad traes un daño yo te lo saco a base de puro conjuro y rezo, con esto debilito el mal y hago que lo expulses NO como los CHARLATANES que te dan aguas ya preparadas para que vomites una especie como de gusanos y obviamente al ver esto la persona se asusta, pero son puras charlatanerías, no caigan en esto no se sugestionen con este tipo de trucos".

Don Luis trabaja con brujería negra, que consiste en realizar conjuros e invocaciones con ayuda de la muerte para hacer cualquier tipo de trabajo como curar enfermedades y pedir prosperidad para un negocio o una persona, ahuyentar malas vibras así como también quitar personas indeseables del camino, o incluso regresar al ser amado.

El brujo nos comentó que muchos de sus clientes se quejan de que ya han sido estafados por mucha gente, al respecto nos mencionó "es como todo, en cualquier profesión u oficio hay honestos y vividores charlatanes, el ejemplo por excelencia son los talleres mecánicos existen algunos aprovechados que te inventan cosas para cobrarte más y ni sacándote más dinero te dejan el coche en buenas condiciones luego también existen otros talleres mecánicos honestos y confiables, el que hayan ido con gente que no los pudo ayudar no significa que ya todos son charlatanes, cualquier brujo tiene su reputación para bien o para mal, no me voy a echar flores yo mismo, por eso vean bien con quien acuden a pedir ayuda, revisen, sean inteligentes no se dejen llevar así nada más, aun quedamos brujos que podemos, queremos y sabemos como resolver cualquier problemática, Don Luis dice que su trabajo se garantiza siempre y cuando el cliente haga las cosas como deben de ser: "Hay personas que vienen y pagan y nunca los vuelve a ver uno, otros no siguen las instrucciones o no vienen cuando se les pide, incluso hay gente que nunca recoge su trabajo, esas cosas son omisiones de las personas".

El mundo está lleno de verdades que la gente ignora y por eso juzgan tan mal a estas prácticas, a el brujo le temen porque saben lo que puede hacer conocen su poder y por eso en la antigüedad trataron de exterminarlos, la brujería es una sapiencia antigua muy poderosa y desconocida por muchos, el ser humano le teme a lo desconocido, pero no por eso se va a juzgar sin saber ni conocer, la brujería existe y funciona, si lo dudas TE RETO!!! A que lo compruebes tú mismo, los invito a visitar mi canal DON LUIS BRUJO OFICIAL en YouTube hay material muy interesante.

