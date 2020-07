Vive contingencia con optimismo y unión

Chihuahua.- Fernanda Salmerón García de 23 años, quien estudia la carrera de Enfermería y Técnico en Urgencias Médicas, vive su día a día con optimismo y unión entre compañeros para salir delante de la actual contingencia generada por el Coronavirus (Covid-19), aunque reconoce que debido a su actividad el cuidado debe ser extremo todos los días.

Estudia en la Escuela del Hospital Ángeles incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Cruz Roja Mexicana, que a pesar de los esfuerzos, notó que su vida cambió considerablemente para extremar precauciones, sin embargo gracias a su positivismo, ha contagiado a amigos y compañeros para hacer colectas a fin de llevar insumos para hospitales, ya que el personal de salud es el que más reciente de la carencia y está en primer lugar de riesgo.

También es actualmente es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería (Ameenf) en Chihuahua, donde colabora muy cercanamente con otros compañeros para sobrellevar de la mejor manera la pandemia.

Al igual que otros, al darse cuenta de las carencias en los nosocomios públicos, ahora con la contingencia la situación se ha agravado, razón por la que junto con varios integrantes de la asociación, así como amigos de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la UACH (Semuach), apoyo de la Barra del Colegio de Enfermería, han formado dos centros de acopio para insumos y despensas para hospitales y personal de salud.

Aunque solamente vive con su madre, los protocolos que lleva de limpieza antes de entrar a la casa son los mismos, cambiarse, lavar, desinfectar, una rutina de todos los días, lo cual ha brindado confianza entre ambas y una convivencia muy sana.

Lamentó que actualmente no es requerida en el hospital por la contingencia, pero extraña aún más la convivencia con personal, con pacientes, compañeros, ya que esta carrera es muy sensible a la interacción humana, algo que el modelo digital por más exacto, preciso, con la mejor tecnología, no se compara que lo presencial.

“El tener una carrera muy práctica hace que ver las cosas en video no sea lo mismo, siento que la carga sí aumentó en cuestión de información. Pero siento que a todos nos hace falta estar en el campo, ahí en donde están los pacientes, los doctores. Es muy complicado y frustrante que todo sea a través de una pantalla, porque no es lo mismo, del día a día, hasta un chiste que te cuenten es más satisfactorio en vivo que en línea”, comentó la joven estudiante.

Aunque se considera una persona sociable, dijo ser más de disfrutar la música, leer y de actividad física el tenis, que actualmente no puede por la pandemia, además de convivir con su grupo de amigas muy cercanas.

Desde inicios de este año mantuvo su tiempo muy ocupado en finalizar la carrera técnica y con muchas prácticas en ambulancias, sin embargo ahora no ha podido, algo que extraña con mucha intensidad y espera pronto volver.

Como otras personas que laboran en el área de salud, dijo que la enfermedad es real, ya que recientemente parte de su familia que vive en Estados Unidos se contagió y están en aislamiento, con tratamiento. Además, algunos compañeros de Cruz Roja dieron positivo, razón por la que Fer (como gusta que le digan) tuvo que hacerse la prueba, la cual dio negativo.

“Fue un susto, ese día que dieron positivo mis compañeros, yo pensé en todas las personas con las que conviví, desde mi mamá, amigos, la persona que atiende en el oxxo. Afortunadamente todo salió bien. No he tenido a nadie cercano que hay haya fallecido, algunos ya se recuperaron y están trabajando. Pero esto es real, existe, debemos cuidarnos todos”, platicó al futura enfermera.

Otro logro además de los centros de acopio, fue que dentro de estos, han podido realizar sesiones de educación continua presencial, porque a pesar de que las clases puedan ser virtuales mediante un programa que seguir, lo físico, es muy importante para cualquier persona que estudie algo relacionado al área médica.

“Nos interesa que el personal de salud, se siga capacitando, no solo esperar clases en línea. Vemos mucha respuesta, tanto de quienes vienen a donar, a salir adelante, a luchar contra la enfermedad, a cuidarnos todos y ver que cualquier ayuda que venga, es siempre bien recibida y utilizada debidamente. Eso nos llena a muchos de esperanza y mantenemos optimismo” comentó.