Vive don Miguel entre cartones y bolsas

A un costado de la parroquia del sagrado corazón de Jesús vive Miguel Agustín García, un hombre de la tercera edad que se protege del frío únicamente con cartones y bolsas.

Originario de El Ejido Talalachi, don Miguel emigró a la capital en busca de trabajo y una mejor calidad de vida.

“Necesito conseguir un trabajo, casi no puedo caminar porque me atropellaron, hay días que no como nada y el frío no se aguanta”, compartió Miguel, quien sólo cuenta con una cobija y dos chamarras delgadas para cubrirse de las inclemencias del tiempo.

Miguel solicita el apoyo de la ciudadanía con trabajo, ropa, comida, cobijas y atención médica.

Quienes deseen apoyar a don Miguel, pueden localizarlo por la Avenida Melchor Ocampo, a un costado de la parroquia antes mencionada.

“Del gobierno y los municipales no quiero nada, les pedí ayuda y ni me pelaron”, agregó.