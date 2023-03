Vive matrimonio con sus 'perrhijos' rescatados

Susana Acosta Aranda y Gerardo Mendoza, llevan 14 años de casados y a pesar de no tener hijos humanos, sus cinco perros en casa y dos en oficina, les ha cambiado la vida al dedicar su tiempo de calidad con ellos, criarlos de la mejor manera y con mucho amor.

Actualmente tienen a “Willy”, “La Negris”, “Shakira”, “Poncho”, “Rastita” quienes siempre están en la casa, además de los más jóvenes “Palomo” y “Lucinda” en sus áreas de trabajo; todos fueron rescatados ya sea del Centro Antirrábico, de la calle o encontrados en malas condiciones en una casa. Antes, tenían otros dos pero fallecieron por cuestión de edad.

Susy, quien es reconocida como rescatista de animales y raquetbolista campeona y medallista panamericana, comentó que es los canes de la calle rescatados son muy especiales, ya que so inmensamente agradecidos. No siempre se requieren cachorros para tener una compañía. De todos modos se adaptan. Existen ventajas como conocer el carácter que tiene el perro, su tamaño. Su etapa de destrucción cuando era cachorro pasó hace tiempo, aprenden muy rápido y son una compañía inigualable.

A pesar de no haber tenido bebés, junto a su esposo “Jerry”, trabajador y músico talentoso, han adoptado esta forma de vida, ya que desde que estaban separados, ya convivían con animales como perros o gatos, pero hasta que se unieron fue cuando comenzaron a experimentar esta forma de vivir y comprendido que es una crianza similar a los niños, tienen etapas, hay que educarse. Aprenden mucho más rápido que los seres humanos.

No han descartado el tener bebés, sin embargo no ha ocurrido y son felices con sus “perrhijos”, que son parte de la familia, ya que viven dentro de su hogar, tiene puerta para entrar y salir al patio. Lo sacan a pasear casi todos los días.

La alimentación es parte importante, ya que primeramente las croquetas de buena calidad son la base, aunque en ocasiones los consienten con alimentos que ellos comen como un especie de antojo, por lo que le varían ampliamente, ya que los extremos no son buenos.

Rescatarlos es cambiarle la vida tanto a dueños como a ellos mismos. Los animales son sociables, son domesticados, están ávidos de interacción, son nobles. En su caso, algunos duermen en la cama con ellos, principalmente cuando hace frío.

Reconoce que son perros y no humanos, que no debe tratarse igual ni criarse, pero sí quererlos y respetarlos, tratarlos como seres vivientes que son y tienen derechos, pero hay que comprender que el tener uno es una responsabilidad y un compromiso de amor con ellos, razón por la que es importante que al adoptar, lo haga una persona que realmente le dé un hogar digno.

“Realmente, ellos te hacen sonreír todos los días aunque estés deprimida o tengas problemas. El amanecer y que lo primero que veas y sientas es el amor que te dan, no tiene precio. Realmente te hacen el día. Dense la oportunidad, denles la oportunidad a los perros para adoptarlos. Hagan el compromiso. Si quieren que les cuide la casa, mejor contraten alarma. Son compañía, familia”, platicó la rescatista de perros por más de 10 años, quien reconoció que hay cientos y miles de perritos que están esperando una oportunidad, pero la situación no mejora sino empeora, porque cada vez hay más en refugios y en el Centro Antirrábico, por lo que recomendó que al tener uno, es importante esterilizarlos y no buscar reproducirlos.

Dijo que hay muchos refugios donde pueden acudir para adoptar y harían una acción muy noble, ya que le darían hogar y amor a un ser que lo único que quiere es vivir y dar lo mejor de sí, además que se lo agradecerán por el resto de su vida.

