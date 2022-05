Vive pesadilla por robo de identidad

Chihuahua, Chih.- Angélica Sánchez denunció un robo de identidad por parte de hackers que usurparon su cuenta de Facebook y anunciaron la venta de un iphone 12 Pro Max, engañando así a por lo menos seis personas, quienes depositaron alrededor de 12 mil pesos cada una.

"Me robaron mi cuenta; ayer fui a poner una denuncia a la Fiscalía porque, de hecho, la gente que depositó el dinero tiene mi número, mi dirección y otros datos personales", expresó la víctima.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en lo que va de este año se han recibido 21 denuncias ante el Ministerio Público por el delito de fraude telefónico y 42 por uso y acceso ilícito a los sistemas y equipos informáticos y de comunicación.

De esas 42 querellas, tan sólo nueve corresponden al mes de mayo.

“Yo salí muy temprano a mi trabajo, yo no había tenido tiempo de revisar mi Facebook ni nada, eran como las diez de la mañana cuando me llamó mi cuñada para preguntarme sobre el aparato móvil, ella me dijo que lo estaba anunciando, pero obviamente no era yo”, dijo Angélica.

En el momento en que la afectada intentó ingresar a la red social, no se le permitió.

“Entré desde mi celular y no me dejó, entré desde la computadora y me empezó a sacar; entonces mi esposo lo intentó y le pasó lo mismo, sin embargo, al rato pudo ver las sesiones que estaban abiertas, había tres: la de él, la mía y la de otra persona”.

El marido de Angélica logró cerrar todas las sesiones y cambiar la contraseña, pero al momento de hacerlo, la cuenta de la víctima se empezó a llenar de mensajes en donde le pedían que entregara el celular que supuestamente había vendido.

“Hubo gente que hasta pagó los 12 mil pesos, que era en lo que se estaba vendiendo el celular, entonces pues, me empezaron a reclamar a mí; empecé a revisar a detalle y me percaté de que había personas que habían depositado todo, y otras más tres, mil pesos, que era el valor del equipo”, dijo Angélica.

En este caso en particular, fueron tres las personas que depositaron los 12 mil y otras tres 6 mil, es decir, 54 mil pesos en total.

“Ahí estaban los comprobantes de pago a diferentes cuentas. Cuando yo fui a la Fiscalía había otra persona que estaba interponiendo una denuncia de fraude por este caso”.

Una de las tarjetas a las que se les depositó el dinero estaba bajo el nombre de María de Lourdes y de otras personas.

Lo peor es que a Angelica también le robaron datos personales que incluso ella no tenía en su cuenta de Facebook, como su dirección y su teléfono celular.

“Pasaron la dirección de mi casa, no sé de donde la sacaron, y bueno, una persona fue a recoger el supuesto celular, solo que mi mamá le abrió y le dijo que yo no estaba, pero pues claro que yo no sabía nada”.

Algunas personas le han reclamado que ella es la responsable, y que tiene que responder.

“Les tuve que explicar que era un fraude y pues, según lo que supe, es que algunas personas que depositaron ya fueron a denunciar también”.

Los defraudadores pusieron a disposición el número celular 66216553367, pero al contactarles no entra la llamada y al mandarles mensaje de Whatsapp dicen que es número equivocado.

La Fiscalía ya cuenta con el caso y, de acuerdo con esta institución, las denuncias proceden dependiendo del contexto y de cada caso, ya que puede ser tomado por la Unidad de Delitos contra la Paz, ubicada en la 20 de Noviembre.

También puede ser llevada por la Unidad de Delitos Patrimoniales o la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos a través de Medios Tecnológicos o Extorsión, quienes a su vez pueden apoyarse de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense para coadyuvar con las investigaciones.

“El tratamiento es igual que cualquier querella, se presenta, se integra la carpeta, y si resulta delito se judicializa; la Policía

Cibernética ayuda a ubicar a presuntos responsables dentro y fuera del estado”, informó la dependencia.

En el caso de Angélica, por miedo ella decidió dejar de usar su Facebook, al menos por un tiempo.

“Solo espero que nadie más caiga, que la gente tenga cuidado y que antes de depositar dinero, verifiquen que sea verdad”.