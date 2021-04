Vive viacrucis para poder cobrar afore

Tomada de internet

Chihuahua.- El señor Jorge Animas Pérez de 78 años se comunicó ayer a esta redacción para denunciar que en la subdelegación del IMSS, le han estado retrasando la entrega de un documento que le falta para poder cobrar el afore de su hijo, José Luis Animas Máynez, de 44 años, quien perdió la vida en agosto del año pasado.

El septuagenario dijo estar muy cansado de dar tantas vueltas a la subdelegación, sin que le entreguen la resolución para que finalice el trámite del retiro total por ascendencia.

“Ya me he movido mucho, he sacado toda la documentación, pero el problema es en la Subdelegación no quieren resolver”, dijo.

Explicó que el dinero está en Electra, “pero ya he ido muchas veces, ya me cansé, parece que les pido limosna”, mencionó.

El señor Ánimas dijo que tiene más de seis meses batallando para poder recuperar el dinero que tiene su hijo en la afore.

“Me dicen ven mañana, luego pasado, por aquí y por allá, hasta la Condusef acudo, pero no hay respuesta, sólo me falta el documento del Seguro Social para ir a cobrar el dinero”, apuntó.

Yo sólo quiero cobrar lo de la Afore, tengo todos los documentos, sólo me falta la carta del IMSS”, indicó.