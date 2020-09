Viven con solo tres horas de agua al día

El Diario

Con una hora en la mañana y dos en la noche de agua, es como viven habitantes del Ejido La Noria en el kilómetro siete de la carretera a Cuauhtémoc, quienes a pesar de las limitaciones del servicio por el pozo privado, se han organizado para que funcione adecuadamente y que todos puedan hacer sus labores sin retrasos.

Los colonos vecinos de Labor de Terrazas han vivido en acuerdo para pagar el servicio de energía eléctrica para que el pozo funcione y brinde agua solo para los quehaceres, riego, animales, por lo que cada dos meses pagan alrededor de 200 pesos, que con más organización y cumplidos han podido sobrevivir así durante muchos años.

No obstante, el agua potable deber ser adquirida vía particular cada quien, ya sea en garrafón o embotellada, pero al menos no se han quedado sin el servicio a pesar de la antigüedad de la bomba del pozo.

Cipriano Venegas, encargado del pozo, dijo que todos los días abre la válvula durante una hora por la mañana, luego la cierra y hasta la tarde noche se reactiva durante dos horas. No obstante, a pesar de no ser una gran cantidad, en ocas iones si alguien requiere un poco más de tiempo, se apoya sin ningún problema.

Generalmente el pozo obtiene el agua del río arriba, por lo que cuando hay temporada de sequía y no llueve, se complica pero al menos con ligeras lluvias han podido sostenerse con el recurso natural que cuentan para las cerca de 60 familias que habitan en el ejido.