Viven de la venta de hierbas medicinales

Yeimi Hernández/ El Diario

Chihuahua, Chih.- Dalia, procedente del municipio de Guachochi municipio serrano y que en rarámuri significa “Lugar de las Garzas” emigró a esta ciudad y actualmente esta joven madre vive con su pequeña hija de siete años en la capital, y se dedica a vender plantas medicinales en el Centro de la ciudad, justo sobre la calle Aldama.

La venta de hierbas para ella es una oportunidad de sacar adelante a su hija, pues asegura que en la capital los chihuahuenses consumen este tipo de “remedios” medicinales, pues tienen años de confianza en la medicina natural de la Sierra Tarahumara.

“Para nosotros no existe otro tipo de medicina que no sea a base de plantas y hierbas, por eso es que desde pequeños aprendemos a identificar para qué sirve cada una que nos encontramos en el monte”, platicó.

El traslado desde su lugar de origen hasta la capital, cuenta, va desde los 300 hasta los 800 pesos, por lo que no es regular que visitea sus familiares en Guachochi, pues lo que gana a la semana no es suficiente para los gastos de ella y su hija, asegura que las ventas en el Centro, por día, ascienden hasta los 200 pesos, “en días buenos saco hasta 300 pesos, pero hay otras ocasiones en las que no junto nada de dinero y me voy a la casa con sólo lo del pasaje de camión”.

Las plantas y hierbas que ofrece son recolectadas por ella misma en un monte cercano a donde se encuentra laborando su esposo en Guachochi y narra que el proceso de recolección es muy largo y cansado.

“Nos lleva días recolectar las plantas que estás viendo aquí, son muchas horas en el sol y tierra tratando de recoger las hierbas, pero si eres bueno, tus manos se acostumbran a ir desherbando entre el monte”, platicó.

De esa manera explica que la situación económica a la que se enfrenta todos los días no es sencilla, pues los desplazamientos en los municipios serranos son cada vez más fuertes, sobre todo en municipios donde las oportunidades para su comunidad son escasas y donde impera el crimen organizado.

“No queda más que emigrar a la ciudad para buscar nuevas oportunidades y aunque la casa que rento aquí es de mil pesos, es complicado darle todo lo necesario a mi hija”, finalizó.