Viven familias en la zozobra por enfermos

Chihuahua.- Pacientes y familiares de la tercera ola en Chihuahua esperan resultados favorables, bajo el desconcierto, la desinformación y hasta la impotencia de pensar que se encuentran en áreas Covid, a pesar de haber resultado negativos en los exámenes para detectar el virus.

Son pocas las familias que realizan guardias afuera de los hospitales, sin embargo, a muchos les embarga la angustia de saber que no verán a sus seres queridos infectados, hasta que logren superar la enfermedad.

En todos los casos los doctores les informan por teléfono el estado de salud de los pacientes.

Luego de recoger el testimonio de cinco familias, se documentaron testimonios de falta de vacunación en áreas rurales, una adulta mayor que no se vacunó por miedo, otra porque “no alcanzó” y otros dos casos más herméticos del hospital central, donde los familiares aún no saben si sus pacientes de área Covid portan en realidad el virus.

Hasta Estación Terrazas no llegó la vacuna y, sin tener una explicación clara de porqué se contagio su padre, pues llevaba bien todos los cuidados posibles, miembros de la familia Molinar esperan afuera del Hospital Morelos bajo la sombra de un árbol, noticias sobre el estado de salud de Don José, su padre.

“Hasta ahorita lo que sabemos es que está muy estable, hasta ayer lo internamos y sí venía bastante delicadito… el lunes pasado venimos a Chihuahua pero él no se bajó a ninguna parte, siempre anduvo con cubrebocas y gel, pero no está vacunado, hasta la fecha allá no llegan las vacunas, estamos ahí después de la caseta en el kilómetro 42”, comentaron los señores Myrna y Ubaldo Molinar durante la entrevista.

Con impotencia, Pedro, hijo de la señora Therma Cázares de 65 años, se pregunta por qué su madre se encuentra en un área Covid del Hospital Morelos, donde no pueden verla. “La están exponiendo más de lo que a lo mejor no es, por ejemplo, ahorita está en un área Covid, ya tiene dos días y supuestamente cuando sepan que no es nada grave la van a trasladar a piso, pero ¿qué tal si en ese lapso lo agarra?”.

Otros familiares dijeron que su mamá no se vacunó por miedo, y luego y después, agregaron que cuando la convencieron de ir ya no alcanzó vacuna en el módulo de la UVM, pero insistieron en el riesgo que piensan, se encuentra su madre.

“Es extraño, porque a pesar de que las pruebas salen negativas, a falta de respiración… pueden ser muchos factores, pero dicen que es Covid; ya si tiene una temperatura dice que es Covid, ya si tiene una tos es Covid y ya no se le hacen estudios, ya va todo directo al área Covid, porque le hicieron la prueba de dos parámetros y salió negativa pero como en la tomografía salió falta de oxígeno determinaron que era Covid”, concluyó Pedro.

Judith Olivas tomó la palabra en nombre de sus hermanos, es hija de la señora Manuela Parra de 65 años, quien también se encuentra en área Covid del Morelos resultó negativa en las pruebas Covid que se le practicaron, y cuenta con la vacuna, según la señora Olivas.

“Trae una infección en los pulmones, pero no es Covid, las dos pruebas le salieron negativas; la privada también le salió negativa, tenía falta de respiración, pero no traía ni temperatura ni dolor de cabeza, nada, y creemos que si no tenía Covid ahora le va a dar allá adentro, pero no nos dan razón ni nada de mi mamá”, dijo.

En el Hospital Central, Sayra Yaneth Rodríguez espera noticias de su tío, quien llegó con síntomas de Covid el domingo pasado, pero aún no tienen la certeza de si es portador del virus o su situación no corresponde a dicha enfermedad.

“Nonos han dicho nada, nomás lo dejaron internado, nada más eso nos dijeron, que le iban a hacer estudios, tomografías, pruebas de sangre y todo eso; traía tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar, pero tampoco sabemos si está en área Covid, no nos quieren decir nada”, indicó Zayra.

Miembros de la familia Torres se limitaron a decir que atravesaban por una situación relacionada con el Covid, que tenían un familiar, pero como no tenían más información desde la mañana del lunes, preferían tratar el asunto en privado.

Directivos del Hospital Morelos del Seguro Social informaron que en la actualidad atienden a 40 pacientes en el área Covid, y que en total cuentan con 48 espacios. La logística de reconversión de áreas contempla la adaptación del Centro de Seguridad Social para pacientes con síntomas de enfermedades respiratorias vulnerables a posibles contagios.