Vivir sin límites

Tania Guadalupe Solís Lara y Adrián Maldonado, son un ejemplo de lucha, perseverancia, dedicación y ganas de salir adelante puesto que, pese a su discapacidad visual; ellos han logrado cumplir sus sueños y destacar en el ámbito laboral y deportivo.

Hoy, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha que fue decretada por La Asamblea General de Naciones Unidas. Este fue decretado con la finalidad de ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, conocer los derechos de las personas que padecen alguna de ellas, así como saber sobre los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todo y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades.

El término discapacitado se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas.

LA COMUNICACIÓN, SU PASIÓN

Tania, es una joven de 21 años quien debido a su entrega y junto con el apoyo de su familia ha superado las adversidades y seguir su sueño de ser una comunicóloga y trabajar en el área de presidencia del Congreso del Estado. Ella nació a los cinco meses de gestación por lo que tuvo que pertenecer durante dos meses y medio en la incubadora; según lo que ella narra, el oxígeno le desprendió la retina lo que le generó rinopatía del prematuro; una enfermedad ocular que puede afectar a los bebés prematuros (que nacen antes de tiempo) o que pesan menos de 3 libras al momento de nacer. La retinopatía de prematuridad ocurre cuando crecen vasos sanguíneos anormales en la retina (la capa de tejido sensible a la luz ubicada en la parte de atrás del ojo).

“Yo sólo alcanzo a distinguir las luces y a veces sombras. Afortunadamente, pese a lo complicado que puede llegar a ser tener alguna discapacidad; siempre conté con el apoyo de mis papás y de mis hermanas. Desde los siete meses de edad empecé a acudir al Centro de Estudios para Invidentes donde me rehabilité y aprendí la escritura braille y a utilizar las tecnologías adaptadass; es decir, aprender a utilizarlos con los lectores de pantalla”, expresó Tania.

Ella, no sólo tuvo que especializarse sino que también tuvo que aprender a realizar actividades básicas de la vida cotidiana; orientación y movilidad, el proceso duró desde los siete meses hasta los nueve años.

“Al mismo tiempo, empecé a acudir a escuelas regulares, ahí cursé mi prescolar, mi secundaria, bachilleres y universidad. Mis exámenes eran orales y hacia todo lo que mis compañeros hacían pero desde la computadora”.

De acuerdo con lo que Tania recuerda, aunque sus docentes batallaban un poco más con ella, ellos también trataban de sobrellevar la situación.

“En donde se me complicó más fue en la universidad, yo soy egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación; claro que llevé materias visuales como fotografía, diseño gráfico y yo decía: “cómo le voy a hacer”, pero gracias a Dios tuve muy buenos maestros y adaptaban sus clases”. Aunque en un inicio, el sueño de ella era ser maestra y poder ayudar a personas con su misma condición; un día se dio cuenta que en realidad quería ser locutora ya que, le parecía muy impresionante que, alguien a quién no se ve físicamente pueda alegrarle el día a los demás.

“Los medios son muy bonitos, pueden ayudar a las personas y pueden además, transmitir un mensaje, es por eso que, finalmente me incliné por la comunicación”.

Actualmente, ella trabaja en la presidencia del Congreso y aunque tiene poco en esa área, su meta es seguir creciendo y aportando. “Yo tengo dos meses aquí, una compañera y yo empezamos a recorrer empresas en busca de una oportunidad de empleo; en muchas partes, nos decían que no porque no veíamos o ya no nos llamaban y bueno, yo sabía que aquí estaba la diputada Adriana Terrazas así que un día decidí venir a intentarlo.

Desde el primer momento, me trato súper bien y me dio la oportunidad de que puedo hacer las cosas y estoy muy agradecida con ella y con todo mi equipo”.

Al preguntarle qué le diría a las personas que tienen alguna discapacidad ella respondió que no se detengan y que la discapacidad no es una limitación siempre y cuando se quiera salir adelante. “Probablemente haya muchas puertas que se cierren pero lo importante es seguir insistiendo y habrá un día en que una puerta se va a abrir; los invito a no dejar sus sueños a un lado que luchen por cumplirlos y que le echen muchas ganas”, concluyó Tania.

Adrián, un apasionado de las leyes y del estúdio Adrián de 39 años, es otro ejemplo de resiliencia y entrega; pues a sus 39 años, él ha logrado sacar adelante la carrera de psicología pero no sólo eso sino que además, estudió una maestría en terapia breve y actualmente cursa un doctorado en educación artes y humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha fungido como consejero técnico de posgrado.

Pese a la debilidad visual que él ha desarrollado, Édgar Adrián ha ayudado también a otros puesto que, en estos momentos de su vida trabaja como psicólogo de USAER en una primaria ubicada en la comunidad de San Andrés y coordina a un grupo de psicólogos para desarrollar un programa financiado por FICOSEC el cual busca llevar algunas actividades artísticas y culturales hacía las colonias. “Nosotros como psicólogos buscamos que se nosanalicen a algunas personas de 10 a 17 años que se detecten que utilizan sustancias a nivel experimental”.

Este joven es además presidente de un club deportivo en Cuauhtémoc que se llama “Club Deportivo Manzanero”, que es para personas con discapacidad visual y es secretario de la asociación estatal Deporte Visión Chihuahua. “Nuestra intención es darle auge al estado; no sólo en el goalball, el cual es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual, sino que además, se están coordinando algunas actividades de natación y apoyando también a personas con otras discapacidades”. Adrián es también es maestro de Kung fu y está en coordinación con otro maestro de karate (Humberto Chanez) y con otro de taekwondo (Juan Carlos Zúñiga) y la intención es “jalar” a niñas, niños y adolescentes con discapacidad o no, al deporte y la disciplina de arte marcial. “Yo desde niño hacía deporte de contacto; y lo que buscamos es adaptar otras disciplinas.

Pero por lo pronto, tenemos un torneo de goalball en Culiacán que sería del 15 al 18 de este mes”. Estos proyectos, se realizan a nivel estado y los municipios mayormente involucrados hasta ahora son: Cuauhtémoc, Juárez, Chihuahua y Delicias aunque se prevé involucrar a otros en un futuro. Al preguntarle qué les diría a las personas que tienen una discapacidad, él respondió que, es importante mantener la esperanza, buscar opciones y que hay que tener iniciativa. “Hay que valorar el trabajo grupal, necesitamos trabajar por y para las personas que tienen una discapacidad severa, crear más oportunidades, hacer que se nos respeten nuestros derechos, trabajar en esa dignificación y que se vaya erradicando esas estigmatizaciones”.

Así mismo, dijo que es importante que las personas que tienen alguna discapacidad se avoquen en lo que sí pueden hacer e ir generando habilidades. “Querer es poder”. Al término de la entrevista, Adrián puso a disposición su número de celular por si alguien desea colaborar con él o bien, si alguien quiere ser parte de alguno de sus equipos deportivos: 6561331661.