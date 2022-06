Volverán retenes de Vialidad tras concluir Feria de Santa Rita

Chihuahua.- Tras concluir la Feria de Santa Rita en la que hubo diferentes operativos de seguridad en la zona del Sur de la ciudad, los retenes para detectar personas intoxicadas que conduzcan regresarán a partir de este próximo fin de semana, informó el director de la Policía Vial, César Komaba Quezada.

Dijo que durante el tiempo que estuvieron las fiestas patronales, la intensión era apoyar para que no hubiera incidentes en el sector, ya que la cantidad de personas y automóviles que acudieron era muy alta, razón por la que se destinó gran parte del personal.

“Vamos a regresar con estos retenes, por qué no sé qué ocurre y siguen presentándose accidentes. La mayoría por los efectos del alcohol y otras sustancias, no entienden muchos conductores. Por eso regresan, para cuidar que no haya más incidencias”, comentó el funcionario estatal.

Agregó que actualmente está el programa de servicio de apoyo a conductores que hayan ingerido bebidas alcohólicas para que algún elemento pueda ir por la persona, no tenga que manejar y sea un riesgo para accidente o bien, ser acreedor a una multa y que su vehículo sea llevado al corralón.

Argumentó que lamentablemente es poca la gente que llama a Tránsito para pedir este servicio; principalmente por desconfianza, por lo que suelen llamar a algún amigo o familiar para que conduzca o en su defecto, se arriesgan a conducir, por eso hizo el llamado a la población a que llame y pida esta opción, ya que el trabajo de los elementos es la seguridad vial.

En cuanto a los retenes viales, se instalaban en diferentes vialidades principales por donde hay más tráfico, principalmente en la noche y madrugada.

